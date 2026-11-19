أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز قد يخفض الحاجة إلى تدفقات النفط عبره بأكثر من النصف، من 20 مليون برميل يوميًا إلى 8.5 ملايين بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2026"، الصادر تزامنًا مع استمرار اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت الوكالة، أنه حال استمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فإن الاستثمار في خطوط أنابيب بديلة، وتطوير مصادر أخرى للإمدادات، واتخاذ الدول المستوردة تدابير لخفض الطلب، قد يقلص الحاجة إلى تدفقات النفط عبر المضيق.

ووفق التقرير، قد تنخفض هذه التدفقات من 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى 8.5 ملايين برميل بحلول عام 2030، ثم إلى أقل من مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2035.

وقالت الوكالة، إن اضطرابات إمدادات النفط أسهمت في فقدان السوق العالمية 2.8 مليار برميل من النفط.

وأشار التقرير، إلى أنه حتى في أسوأ السيناريوهات لسوق الطاقة العالمية، سيظل الشرق الأوسط أكبر مصدر للنفط إلى الأسواق الدولية، ما يؤكد مكانته المحورية في منظومة أمن الطاقة العالمي.

وأكد أن أزمة عام 2026 ستترك على الأرجح آثارًا طويلة الأمد، وستعزز أهمية أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها بوصفهما ركيزتين أساسيتين لصناع القرار في القطاع.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قوله: "لقد تسببت أزمة مضيق هرمز في صدمة هائلة للنظام العالمي.

ورغم أن قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي قد أظهرا مرونة كبيرة، فإن استمرار الأزمة لفترة أطول يعني تفاقم آثارها"، فيما استبعد بيرول عودة قطاع الطاقة إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم، فضلًا عن تباطؤ معدلات النمو.