وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج بأنه فصل جديد في تاريخ الدبلوماسية، مؤكدًا أن النقاشات التي جرت خلال الاجتماع اتسمت بالصراحة والحرية، وأسهمت في تعزيز التفاهم بين الأطراف الثلاثة.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى مدينة شنجن، إن مثل هذه اللقاءات لم تكن تُعقد من قبل، مؤكدًا أن انعقادها يمثل تطورًا مهمًا في العلاقات الدولية.

وأوضح أن ما ميّز الاجتماع هو الانتقال من البيانات الرسمية والكلمات المعدّة مسبقًا إلى «نقاش مفتوح وتبادل حر للآراء» بشأن عدد من القضايا الرئيسية، مشيرًا إلى أن المحادثات كانت مثمرة، وأسفرت، على الأقل، عن تفاهم متبادل، حتى في الملفات التي لم يُتوصل بشأنها إلى اتفاقات نهائية.

وأعرب الرئيس الروسي عن رغبته في استمرار الاجتماعات الثلاثية بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأمن الدولي وحرية الملاحة.

وأشار بوتين، إلى أن الأمن العالمي يعتمد بدرجة كبيرة على مواقف الدول الثلاث، لافتًا إلى أن الرئيس الصيني أسهم في تهيئة أجواء إيجابية أتاحت إجراء نقاش صريح ومريح بين القادة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية، أعرب بوتين، عن تفاؤله بتوجهات إدارة ترامب نحو إعادة بناء العلاقات بين البلدين، رغم تعقيدات المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وتعدد الضوابط التي تحكم عملية صنع القرار فيها.

وأكد استعداد موسكو لمناقشة مطالبها المتعلقة بمنظومة الأمن الأوروبي، قائلًا إن التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن وتنفيذها بصورة كاملة ليس أمرًا يسيرًا، لكنه أعرب عن أمله في استمرار المسار الإيجابي للعلاقات بين الجانبين.

التسوية في أوكرانيا والأمن الدولي

وعن الأزمة الأوكرانية، قال بوتين إن روسيا وافقت على مقترحات أمريكية تتضمن حلولًا وسطًا للتسوية، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة بحث سبل إنهاء الصراع عبر القنوات العملية.

واتهم الرئيس الروسي السلطات الأوكرانية برفض التسوية، مشيرًا إلى أنها لا تملك حافزًا كافيًا لإنهاء القتال، بسبب ما قد يترتب على ذلك من استحقاقات سياسية ومالية.

وكرر موقف موسكو بشأن جذور الصراع، محملًا السلطات الأوكرانية التي وصلت إلى الحكم عام 2014 مسئولية اندلاع المواجهات في مناطق جنوب شرقي البلاد.

وشدد بوتين على أن روسيا تسعى إلى تحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا، داعيًا إلى التعامل مع التطورات الراهنة وفقًا للواقع السياسي والميداني، بدلًا من تجاهل المعطيات القائمة.

واختتم الرئيس الروسي حديثه بالتأكيد على أن الحوار الثلاثي مع ترامب وشي جين بينج أتاح للقادة فهم مواقف بعضهم بعضًا بصورة أفضل، ووفّر أرضية إيجابية يمكن البناء عليها للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات مستقبلية.