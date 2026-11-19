سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، تحييد 22 مسلحًا خلال عمليات نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن بيان لإدارة العلاقات العامة بالجيش أن العمليات استندت إلى معلومات استخباراتية، ونُفذت في مناطق جنوب وزيرستان وبانو وتانك.

وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال العمليات، مدعيًا أن المسلحين تلقوا دعمًا من الهند.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة تتركز في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود الأفغانية.

وتنشط في الإقليمين جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق البشتون والبلوش، وتشن هجمات تستهدف قوات الأمن الباكستانية والمدنيين.



