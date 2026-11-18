قالت ليلى عبد الغفار، حفيدة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن تكريم جدها غدًا بالميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي يمثل فخرًا كبيرًا للأسرة، مضيفة أن مرور السنوات لا يزال يكشف للعالم قيمة رؤيته للسلام والمستقبل وحبه لبلده، وذلك بعد مرور 45 عامًا على اغتياله.

وتابعت "عبد الغفار" عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن أفراد الأسرة الذين سافروا لحضور مراسم التكريم هم جمال السادات ولبنى ونهى وجيهان السادات، إلى جانب عدد من الأحفاد، وهم شريف مرعي، ونور جمال السادات، وأنور وخطيبته نور عمار، مضيفة أن التواصل والتنسيق بشأن التكريم جرى بالكامل مع جمال السادات.

وفي سياق آخر، قالت إن تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن إصابتها بالتزامن مع ذكرى رحيل "السادات" جاء نتيجة سوء تفاهم بسيط، مضيفة أنها شعرت بالضيق مما حدث، مشيرة إلى أنه جرى تصحيح المعلومات وتوضيح على مواقع التواصل الاجتماعي فورًا أنها لم تصاب بمكروه.

ويشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفالية المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في واشنطن، وذلك بمناسبة منح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ تقديرها لقرار الكونجرس، والذي يأتي تقديرًا للإسهامات التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة.

وثمنت مصر الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب الأمريكي لإتمام هذا التكريم، والذي يمثل "سابقة تاريخية"، باعتبار الرئيس السادات أول رئيس مصري يحصل على الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي.

وتؤكد مصر أن هذا التكريم يعكس تقديرًا لمسيرتها التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه، والتي انعكست في جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ العام الماضي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من رؤساء وقادة الدول.