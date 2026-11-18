كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أسباب تراجع حركة الشراء في الأسواق خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار بعض السلع أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وحدوث حالة من الركود التجاري.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك حالة من الركود في حركة الشراء خلال هذه الأيام بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.

وأضاف: «التاجر من مصلحته إن الأسعار تكون قليلة عشان يبيع أكتر، والقوة الشرائية للمستهلكين انخفضت كثيرا، ورئيس الوزراء من 5 سنوات قال إن الشركات تحط أسعارها على المنتجات، فيه شركات التزمت وشركات لم تلتزم، وبعد كده التاجر يحط السعر على الرف، ممكن أحط على الرف سعر السكر بـ30 جنيها، واللي جنبي بـ26 جنيها، واللي جنبه أقل مثلا».

وأوضح أن أسعار الزيوت شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة، قائلا: «الزيوت اتلعب في أسعارها شوية خلال هذه الفترة، ومعتمدين على إن الدولار بقى عالي، طيب ما الدولار نزل ومفيش تنزيل للأسعار، فيه منتج زيت مشهور سعره ارتفع كثيرا خلال الفترة دي».



