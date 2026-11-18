كشف خالد فايد، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن بدء المحال التجارية طرح تخفيضات على الملابس الشتوية منذ شهر نوفمبر الجاري، في محاولة لتنشيط المبيعات التي تشهد ضعفًا منذ بداية الموسم، بالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة وعدم اشتداد برودة الشتاء حتى الآن.

وقال فايد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن المحال التجارية بدأت الاستعداد لموسم الجمعة البيضاء، مع طرح عروض وتخفيضات تستهدف جذب المستهلكين وزيادة حركة البيع، متوقعًا تحسن المبيعات خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإقبال على شراء الملابس الشتوية.



وأضاف أن السوق تشهد ضعفًا في الطلب على الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التجار يستهدفون تقديم عروض قوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر لبيع أكبر كميات ممكنة من المنتجات وتنشيط حركة التجارة.

وأوضح أن الأسعار، مهما شهدت من زيادات خلال الموسم، تتراجع مع اقتراب نهايته، إذ تلجأ المحال إلى تقديم تخفيضات للتخلص من المخزون وتصريف البضائع المتبقية.

وأكد أن عمليات الإنتاج داخل مصانع الملابس تسير بصورة طبيعية، ولا تواجه مشكلات تعوق توفير المنتجات للسوق المحلية.



وأشار فايد إلى أن نحو 99% من الملابس المتداولة في السوق المصرية منتجات محلية، لافتًا إلى أن المصدرين المصريين استفادوا من ارتفاع سعر الدولار، مع توسع انتشار المنتجات المصرية في أسواق خارجية، من بينها تركيا والمغرب ودول أخرى.

وأوضح أن حجم المنتجات الصينية المتداولة في سوق الملابس المصرية أصبح ضعيفًا للغاية، مؤكدًا أن جودة المنتج المصري تفوق نظيره الصيني بمراحل، وفق تقديره.



ولفت رئيس شعبة الملابس إلى أن القطاع يواجه نقصًا في العمالة المدربة، موضحًا أن بعض العاملين تركوا وظائفهم في قطاع الصناعة واتجهوا إلى العمل كسائقين، ما أدى إلى تراجع أعداد العمالة المتخصصة المتاحة للمصانع.

وشدد على أن استمرار توفير العروض والتخفيضات خلال شهري نوفمبر وديسمبر يمثل فرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه يساعد التجار على زيادة حجم المبيعات وتصريف أكبر كمية ممكنة من الملابس الشتوية.