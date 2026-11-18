قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إن الاجتماع الذي استضافته مدينة مرسى علم لمناقشة تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب يمثل تطبيقًا عمليًا وسريعًا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة الأسبوع الماضي، بشأن إنشاء مؤسسة أو شركة كبرى تحت إشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف "كبير" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن أهمية هذه الخطوة تأتي في ظل حساسية المنطقة الجنوبية الشرقية، خاصة بعد ما شهدته من محاولات اختراق وجرائم عابرة للحدود وصراعات بين بعض المنقبين عن الذهب، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع العاملين في هذا المجال يضمن ممارسة نشاطهم تحت إشراف أجهزة الدولة، ويحفظ ثروات مصر من التهريب خارج حدودها.

وتابع أن توجه الدولة يستهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لأبناء الجنوب، من خلال إتاحة العمل لهم في مجال التنقيب عن الذهب بصورة قانونية ومنظمة، بما يوظف الدور المجتمعي والقبلي ويعزز الاستفادة من الثروات الطبيعية للمنطقة.

واستكمل أن إنشاء هذه المؤسسة يجمع بين متطلبات الأمن والتنمية، من خلال تعزيز سيادة الدولة على ثرواتها المعدنية وحماية مقدراتها، وفي الوقت ذاته استغلال هذه الموارد لصالح الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، بما يسهم في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية في المناطق الجنوبية.

وانعقد مؤتمر واجتماع موسع في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، أمس الاثنين، لمتابعة وتنظيم ملف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب العشوائي عن الذهب المعروفين بـ "الدهابة"، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واتحاد القبائل والعائلات المصرية.