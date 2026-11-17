أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة تجمع المؤسستين؛ بهدف دعم صناع الأفلام، والاحتفاء بالتميز السينمائي، والحفاظ على التراث السينمائي الغني للمنطقة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم والإعلان عن الشراكة خلال حفل استقبال خاص أُقيم في سوق القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بعد خمسين عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976.

وتنص الشراكة على استحداث «جائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» اعتبارًا من دورة مهرجان القاهرة لعام 2027، وتُمنح لفيلم متميز يُختار من بين الأفلام المشاركة في برنامج المهرجان؛ بما يعزز الروابط بين المهرجانين ويمنح الأعمال السينمائية الاستثنائية مساحة إضافية للتقدير.

وتشمل مذكرة التفاهم توسيع التعاون في برمجة الأفلام، وإتاحة فرص لكل من الطرفين لعرض أعمال مختارة من برامج الطرف الآخر؛ بما فيها أفلام حظيت بدعم صندوق البحر الأحمر.

ويهدف هذا التبادل إلى توسيع دائرة وصول الأفلام إلى الجمهور، وربط صناعها بمشاهدين جدد، وتشجيع المزيد من التعاون بين العاملين في صناعة السينما بالمنطقة.

ويمثل الحفاظ على التراث السينمائي والتبادل الثقافي محورًا رئيسيًا في الشراكة، إذ تتعاون المؤسستان في تبادل الأفلام المرممة، مع التخطيط لتنظيم برنامج عروض يمتد أسبوعًا عقب دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2027.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الجمهور بأعمال بارزة من تاريخ السينما في المنطقة، والاحتفاء بصناعها الذين أسهموا في تشكيل هذا التاريخ، وإبراز أهمية الحفاظ عليها باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الثقافي.

وأسهمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي حتى الآن في ترميم أكثر من 20 فيلمًا، بينها أعمال بارزة من كلاسيكيات السينما المصرية، مثل «الاختيار» (1971) للمخرج يوسف شاهين، و«خلي بالك من زوزو» (1972) بطولة سعاد حسني وحسين فهمي، و«غرام في الكرنك» (1967).

كما دعمت ترميم فيلم «انتصار الشباب» (1941) بطولة فريد الأطرش وأسمهان، واثنين من أفلام أم كلثوم، هما «نشيد الأمل» (1937) و«عايدة» (1942)، فيما تعكس هذه الجهود التزام المؤسسة بصون التراث السينمائي وإعادة تقديم الأعمال المهمة إلى أجيال جديدة من الجمهور.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «مع احتفال مهرجان القاهرة بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، تفتح هذه الشراكة فصلًا جديدًا من التعاون بين مؤسستين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم السينما العربية، وستُسهم الجائزة الجديدة في تقدير التميز السينمائي، ويتيح تبادل البرامج وصول أعمال مهمة إلى جمهور أوسع، فيما تعيد عروض الأفلام الكلاسيكية المرممة وصل الأجيال الجديدة بتراث المنطقة السينمائي، وتمثل هذه المبادرات معًا فرصًا حقيقية لصناع الأفلام، واحتفاءً بالتاريخ الذي يلهم إبداعهم».

وأعرب حسين فهمي، خلال مراسم التوقيع، عن سعادته بهذه الشراكة التي تجمع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي للمرة الأولى، مؤكدًا ثقته في أنها ستعود بالنفع على المؤسستين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بينهما.

وأشار إلى أن الشعوب العربية يجمعها تاريخ وثقافة ومشاعر وطموحات مشتركة، بجانب أن الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمعها تتجاوز الحدود الجغرافية، مؤكدًا أن السينما تمتلك قدرة استثنائية على ربط المجتمعات بعضها ببعض، وتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب.

وعبر رئيس المهرجان، عن اعتزازه بهذه الخطوة وسعادته باستقبال صديقه العزيز فيصل بالطيور في القاهرة، مشيرًا إلى أهمية البناء على العلاقات الثقافية والسينمائية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتحويلها إلى مشروعات ومبادرات مشتركة تخدم صناع السينما والجمهور في البلدين والمنطقة.

من جانبه، قال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: «لعبت مصر دورًا محوريًا في تاريخ السينما العربية، ويواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مكانته بوصفه إحدى أهم المنصات لصناع الأفلام والجمهور في المنطقة، ويسعدنا تعزيز علاقتنا من خلال شراكة تعكس التزامنا المشترك بدعم الأفلام المتميزة، وخلق فرص جديدة لصناعها، والحفاظ على تراثنا السينمائي، ومع تقارب مؤسستينا، نتطلع إلى بناء تعاون مستدام يحتفي بثراء السينما العربية ويقدم حكاياتها إلى جماهير جديدة».

وأكد بالطيور، خلال مراسم التوقيع، أن الشراكة الجديدة تأتي امتدادًا للعلاقات والروابط الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة في المجال السينمائي، معربًا عن سعادته بتعزيز التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تربطه بالسينما السعودية علاقات تاريخية ممتدة.

واستعاد بالطيور بدايات الحضور السعودي في مهرجان القاهرة، مشيرًا إلى مشاركة فيلم للمخرج السعودي عبد الله المحيسن في إحدى الدورات الأولى للمهرجان، وحصوله على إحدى الجوائز الكبرى، وفق ما ذكره، معتبرًا أن هذه المشاركة المبكرة تعكس عمق العلاقات السينمائية بين البلدين، التي تواصلت عبر السنوات من خلال حضور الأفلام السعودية في المهرجان وتقدير تجارب صناعها.

وأوضح أن الشراكة الجديدة تمثل خطوة عملية لتعزيز هذا التعاون، من خلال إطلاق جائزة جديدة اعتبارًا من الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة، بجانب تبادل الأفلام والبرامج السينمائية، والتعاون في مجال ترميم التراث السينمائي والحفاظ عليه.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي خلال السنوات الماضية في ترميم أكثر من 20 فيلمًا من كلاسيكيات السينما المصرية وجواهرها، من بينها «عايدة» و«نشيد الأمل» لأم كلثوم، و«خلي بالك من زوزو» بطولة سعاد حسني والفنان حسين فهمي، مؤكدًا أهمية إعادة تقديم هذه الأعمال إلى الجمهور بأفضل صورة ممكنة.

وكشف بالطيور، عن عرض النسخة المرممة من فيلم «خلي بالك من زوزو» مؤخرًا في دور السينما السعودية على نطاق تجاري واسع (Wide Release)، متجاوزًا إطار العروض الخاصة بالأفلام المرممة؛ ما يعكس اهتمام الجمهور السعودي بالسينما المصرية الكلاسيكية، وقدرة هذه الأعمال على الوصول إلى أجيال جديدة من المشاهدين.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تمثل امتدادًا طبيعيًا للتعاون الثقافي والسينمائي بين البلدين، وتفتح المجال أمام مزيد من المبادرات المشتركة التي تدعم صناعة السينما وتحافظ على ذاكرتها.

وتجدد المؤسستان من خلال هذه الشراكة التزامهما بدعم نمو صناعة السينما، وتقدير الإنجازات الإبداعية، وإتاحة التراث السينمائي للمنطقة أمام الأجيال المقبلة.

يذكر أن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي مؤسسة سعودية مستقلة غير ربحية، تعمل على دعم صناعة السينما وتنميتها في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا وآسيا، ورعاية المواهب وإتاحة فرص أوسع لوصول أعمالها إلى الجمهور والأسواق الدولية.

وتضم مبادراتها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وصندوق البحر الأحمر الذي يدعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، ومعامل البحر الأحمر المعنية بتطوير المواهب والمشاريع، وسوق البحر الأحمر الذي يوفر مساحة للتواصل بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين والشركاء في الصناعة.

فيما تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحمل اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن مهرجانات الفئة «أ»، وهو المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الذي يتمتع بهذا التصنيف.

ويجمع المهرجان بين عرض الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم والاحتفاء بصناعها، وبين الأنشطة المهنية وبرامج دعم الصناعة، وفي مقدمتها «أيام القاهرة لصناعة السينما»، كما تقام دورته الـ47 بعد خمسين عامًا على تأسيسه.