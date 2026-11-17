قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مدرب اللياقة البدنية المتهم في واقعة مقتل طفليه بمنطقة الطالبية غير مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، موضحًا أن ظهوره على إحدى القنوات جاء، وفق قوله، من خلال ظاهرة «بيع الهواء» وتأجير مساحات بث لأفراد دون استيفاء الصفة القانونية اللازمة لممارسة النشاط الإعلامي.

وأضاف سعدة، خلال برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي أحمد سمير عبر القناة الأولى، مساء أمس، أن النقابة راجعت سجلات القيد والتصاريح عقب الواقعة، وتبين أن المتهم غير مقيد بجداولها.

وأوضح أن قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 حدد الإعلامي باعتباره المقيد في جداول النقابة بإحدى شعبها الخمس، وهي الإعداد والتقديم والإخراج والتحرير والمراسلة الإعلامية.

بيع الهواء

وأشار سعدة، إلى أن العمل داخل الوسائل الإعلامية يخضع لضوابط قانونية، وأن ممارسة النشاط الإعلامي تتطلب الحصول على القيد أو التصريح اللازم.

ولفت إلى أن المادة 63 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 تنظم مسألة «بيع الهواء»، موضحًا أن حجز مساحات البث يكون بين الوسيلة الإعلامية وشركات إنتاج حاصلة على التراخيص اللازمة، وليس بصورة مباشرة مع أفراد.

وأضاف أن بعض القنوات تؤجر مساحات بث لأفراد دون علم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو نقابة الإعلاميين، ما يمنحهم فرصة مخاطبة الرأي العام في قضايا وصفها بأنها بالغة الخطورة.

عقوبات قد تصل إلى الغلق

وذكر نقيب الإعلاميين، أن المادتين 88 و89 من قانون النقابة تجرمان ممارسة النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح، وتتضمنان عقوبات تشمل الغرامة والحبس، إلى جانب عقوبات متدرجة بحق الوسيلة الإعلامية وممثلها القانوني قد تصل إلى الغلق.

وأكد أن النقابة تتابع المخالفات من خلال مخاطبة الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها، مشيرًا إلى إمكانية إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات، فيما تمنح النقابة في البداية فرصة لتوفيق الأوضاع والتوعية بأحكام القانون.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على مدرب بإحدى صالات الألعاب الرياضية، سبق أن ظهر مقدمًا للبرامج بإحدى القنوات الفضائية، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة طفليه بمنطقة الطالبية.

وبحسب التحريات الأولية، تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا بالعثور على طفلين متوفيين داخل مسكنهما، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص ملابسات الواقعة، قبل ضبط والدهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.