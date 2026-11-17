فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري، على خلفية تورطها في أنشطة مرتبطة بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تستهدف الحد من التوسع الاستيطاني والأنشطة التي تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية للشركات المستهدفة، ومنع الأشخاص المرتبطين بها من تولي مناصب إدارية في شركات بريطانية، في إطار تحرك بريطاني يستهدف تعطيل تدفقات التمويل والأنشطة التجارية المرتبطة بالبناء الاستيطاني.

وتأتي هذه الخطوة قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع «E1» الاستيطاني، الذي يثير مخاوف دولية من تداعياته على التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وما قد يمثله من عائق أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تأكيدها أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التوسع الاستيطاني، مشددة على ضرورة عدم مشاركة الشركات في مشروعات البناء بالمستوطنات أو تحقيق أرباح منها على حساب حل الدولتين.

كما شملت العقوبات حركة «تساف 9» الإسرائيلية، التي تتهمها الحكومة البريطانية بتنظيم عمليات لعرقلة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع وصول الإمدادات الضرورية إلى الفلسطينيين.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الحركة شاركت في تنظيم عمليات إغلاق واحتجاجات استهدفت المعابر والطرق التي تستخدمها قوافل المساعدات المتجهة إلى القطاع، بما في ذلك عمليات عرقلة حديثة خلال أكتوبر الماضي.

وتضم الشركات الإسرائيلية المستهدفة بالعقوبات كلاً من شركة «هار حبرون للتطوير»، وشركة «همدات شومرون»، وشركة «إس إيه جي (فيفيل) للإنشاءات والتطوير»، وشركة «ليف هاهار للمشروعات»، وشركة «هاري زهاف»، وشركة «أرييل للإسكان في يهودا والسامرة»، وشركة «عامي جفيرتسمان للهندسة المعمارية 2021»، وشركة «زد إف للإنشاءات».

وتُعد هذه الإجراءات أول حزمة عقوبات من نوعها منذ إعلان الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي تشديد نهجها تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق نظام العقوبات البريطاني المتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

كما تأتي تلك الخطوة أيضًا في ظل تراجع العلاقات بين لندن وتل أبيب على خلفية الخلافات بشأن الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



