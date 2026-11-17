قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ على محمل الجد مخططا إيرانيا ‌محتملا لشن هجوم باستخدام "قنبلة قذرة" في واشنطن، وذلك بعد أن سئل عن تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية استند إلى تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية.

وأومأ ترامب برأسه بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت إيران تخطط ⁠لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين خلال جلسة تصوير في مانيلا "إننا نبحث في الأمر".

وعندما سئل عما إذا كان هناك تهديد وشيك، قال ترامب "حسنا، إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمنا لم يسبق لأي دولة أن دفعت مثله من قبل".

وعندما سئل مرة أخرى عما إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هناك هجوما وشيكا، قال ترامب "آمل ‌ألا ⁠يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم مجانين"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر منصة "إكس" الاتهامات، وقال إنها "لا أساس لها".

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر ⁠قولها إن معلومات مخابرات أمريكية تشير إلى أن طهران تعد خططا لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية.

وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات ⁠تقليدية لنشر مواد مشعة. وعلى عكس السلاح النووي، فإنها لا تسفر عن انفجار نووي، لكن يمكنها نشر تلوث ⁠إشعاعي والتسبب في اضطراب كبير وذعر عام.