قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعاملت مع شكاوى رصد ظهور حشرة البق في عدد من المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أنه تم تطهير 10 مدارس بالقاهرة بعد تلقي شكاوى بشأنها.

وأوضح أن الشكاوى جرى رصدها خلال الأسبوعين الماضيين، عقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاملت المديريات التعليمية معها بجدية، ونزلت فرق مختصة إلى عدد من المدارس خلال أيام الإجازات، لتنفيذ أعمال الرش والتطهير واتخاذ التدابير الوقائية.

ولفت إلى أن أي شكوى ترد إلى الوزارة من أي مدرسة يتم التعامل معها من خلال قطاع الطب الوقائي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة وحماية الطلاب.

وأشار إلى أن المديريات التعليمية لم تصدر بيانات رسمية بالنفي أو التأكيد بشأن وجود الحشرة، لكنها تعاملت مع الشكاوى الواردة إليها بشكل جاد.

وشدد متحدث الوزرارة، على ضرورة عدم تهويل الأمر، في ظل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه أي شكوى يتم رصدها.