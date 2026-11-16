يصوت الكنيست الإسرائيلي، غدا الثلاثاء، على اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لأمير أوحانا، فيما رشحت الكتلة التي يقودها زعيم حزب "يشار" جادي آيزنكوت النائب ماتان كاهانا للمنصب، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات لتشكيل الحكومة المقبلة ومحاولات من كتلة آيزنكوت لتعزيز نفوذها داخل البرلمان.

وأوصت لجنة الترتيبات في الكنيست، الاثنين، بتعيين 9 نواب مؤقتين لرئيس البرلمان، بينهم النائبان العربيان أحمد الطيبي ووليد طه، بأغلبية 13 صوتاً مقابل 8، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتحتاج التعيينات إلى موافقة الهيئة العامة للكنيست، على أن يشغل النواب الـ9 مناصبهم بصورة مؤقتة إلى حين تعيين نواب دائمين لرئيس البرلمان.

ويمثل الطيبي القائمة المشتركة، فيما يمثل طه القائمة العربية الموحدة.

وذكر الموقع الرسمي للكنيست أن جلسة الهيئة العامة، المقررة الثلاثاء عند الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، ستشهد انتخاب رئيس البرلمان في دورته الـ26.

وكان أوحانا حدد 17 نوفمبر موعداً للمناقشة والتصويت، بعد تلقيه طلباً موقعاً من 67 نائباً لإدراج انتخاب رئيس جديد للكنيست على جدول الأعمال.

* خلاف بشأن تمثيل الأحزاب العربية

وأثارت توصية لجنة الترتيبات خلافاً حاداً، بعدما اعترض نواب من معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إدراج ممثلين عن الأحزاب العربية ضمن المرشحين لمناصب نواب رئيس الكنيست.

وقال وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش إن حزبه و"الليكود" وأحزاباً أخرى في معسكر نتنياهو ستدعم انتخاب كاهانا إذا تعهد بعدم تعيين نواب لرئيس الكنيست من أحزاب لا تصنف حركة "حماس" منظمة إرهابية، في إشارة إلى القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، تضمنت شروط سموتريتش أيضاً تعهد كاهانا بالتنحي عن رئاسة الكنيست إذا طلبت منه الحكومة المقبلة ذلك بعد تشكيلها.

لكن كاهانا رفض مطلب استبعاد النواب العرب، ودعا سموتريتش إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائج الانتخابات، معرباً عن استغرابه من المطالبة بتجاهل تمثيل المواطنين العرب.

أما بشأن التنحي، فقال كاهانا إن توليه رئاسة الكنيست سيكون مؤقتاً إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وإن الائتلاف المقبل يستطيع السعي إلى استبداله بعد قيامه.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، تستطيع كتلة آيزنكوت تأمين الأغلبية اللازمة لانتخاب كاهانا بدعم الأحزاب العربية، من دون الحاجة إلى أصوات معسكر نتنياهو.

ومن شأن استبدال أوحانا أن يمنح كتلة آيزنكوت نفوذاً أكبر في إدارة جدول أعمال الكنيست، بما يشمل التشريعات والتصويتات وتعيينات اللجان، حتى مع استمرار نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، بحسب موقع الشرق الإخباري.

* حكومة الوحدة تعود إلى الواجهة

وتزامنت التحركات داخل الكنيست مع استمرار الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، إذ زار 3 نواب من حزب "يشار"، الاثنين، خيمة أقامها نائب "الليكود" إليشا مادان أمام البرلمان للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة.

وشارك في الزيارة النواب حيلي تروبر وماتان كاهانا وشيرا شابيرو، في أول تحرك من نوعه لأعضاء من كتلة آيزنكوت، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وكان مادان، وهو جندي احتياط سابق، أقام الخيمة مساء السبت للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو تضم حزب "يشار".

ويدعو نتنياهو وحلفاؤه كتلة آيزنكوت إلى الانضمام إلى ائتلاف واسع بقيادته، مع طرح إمكانية التناوب على رئاسة الوزراء، فيما يتمسك "يشار" بأن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة.

وتأتي الزيارة بعد يوم من محادثات بين ممثلين عن "الليكود" و"يشار" بشأن حكومة وحدة، من دون الإعلان عن تحقيق اختراق.

* نتنياهو يتمسك بالحريديم

وجدد نتنياهو، الاثنين، دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، لكنه أكد أن أحزاب الحريديم، وفي مقدمتها "شاس" و"يهدوت هتوراه"، ستظل جزءاً من أي ائتلاف مستقبلي.

وقال إن "حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي تنتظرنا"، مضيفاً أن أي حكومة جديدة ستضم شركاءه من الحريديم، وأن وضع طلاب المدارس الدينية سينظم بقانون يتم الاتفاق عليه معهم.

ويشكل ملف تجنيد الحريديم أحد أبرز العقبات أمام تشكيل ائتلاف جديد، في وقت يجري فيه آيزنكوت محادثات موازية مع الأحزاب الدينية بشأن إمكانية انضمامها إلى حكومة يقودها.

* ليبرمان يرأس لجنة الخارجية والدفاع

وفي خطوة أخرى تعكس تعزيز نفوذ كتلة آيزنكوت داخل الكنيست، أُقر تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والدفاع المؤقتة، بتأييد 8 أعضاء، ومن دون معارضة.

وقال ليبرمان إن اللجنة ستبدأ مناقشة تشريع يتعلق بتجنيد الحريديم، وإنه سيستدعي رئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس الموساد رومان جوفمان، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" ديفيد زيني، والمفوض العام للشرطة دانيال ليفي للمثول أمامها.

وأضاف أن أي صيغة للتجنيد ينبغي أن تحظى بموافقة رئيس الأركان والمحكمة العليا والحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب "ديجل هتوراه"، قائلاً إن القانون المقترح "لن يعني التجنيد للجميع، لكنه سيكون الأكثر عدلاً".

في المقابل، حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من تحويل لجنة الخارجية والدفاع إلى "سيرك سياسي"، مؤكداً أنه سيوافق على استدعاء ممثلي الجيش إليها لأغراض مهنية ورقابية فقط.

* "الليكود" يطلب مهلة للطعن في الانتخابات

وبالتوازي مع هذه التطورات، طلب "الليكود" من المحكمة المركزية في القدس تمديد المهلة 7 أيام لتقديم طعن في نتائج انتخابات 27 أكتوبر.

وقال محامي الحزب إيلان بومباخ إن حجم الطعن يتطلب مزيداً من الوقت، مشيراً إلى تلقي الحزب 1150 شكوى بشأن ما وصفها بـ"مخالفات خطيرة" في الانتخابات، وادعى وجود "عيوب" في مئات مراكز الاقتراع.

وأشار الطلب إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أنهت، الأحد، مراجعة مواد انتخابية من 190 مركز اقتراع بناءً على طلب "الليكود"، وأن الفريق القانوني للحزب يحتاج إلى دراسة كمية كبيرة من المعلومات قبل تقديم الطعن.

كما ربط الحزب طلبه بالتحقيق الجاري بشأن شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، معتبراً أن نتائجه قد تكون ذات صلة بالطعن.