الاتحاد الأوروبي: الهجمات على سفن البحر الأسود تهدد الأمن الغذائي العالمي

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قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن الهجمات الروسية على سفن الحبوب في البحر الأسود تهدد عمدا الأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس، الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري الثاني بشأن "الأمن والربط بين المناطق" في بروكسل.

وأوضحت كالاس أن الاجتماع تناول تعزيز روابط النقل والطاقة والاتصالات الرقمية مع شركاء الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى والبحر الأسود وجنوب القوقاز، مشيرة إلى أن الحرب تهدد هذه الروابط.

وذكّرت بتعرض 3 سفن لهجمات في البحر الأسود، الأحد، معتبرة أن الهجمات الروسية على سفن الحبوب تهدد الأمن الغذائي العالمي عمدا.

وأشارت كالاس إلى أن مبادرة "ممرات التضامن" الأوروبية تساعد في إيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق، لكن النقل البري والسكك الحديدية لا يستطيعان نقل كميات تضاهي ما تنقله السفن.

وأكدت أن وقف إطلاق النار سيحمي الأرواح وتجارة الغذاء، مشيرة إلى أن روسيا رفضت مقترحا أوكرانيا بهذا الشأن.

ولفتت كالاس إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو لدعم إنشاء "مركز الأمن البحري في البحر الأسود"، بهدف تسريع تبادل المعلومات والكشف المبكر عن التهديدات التي تواجه السفن.

وشهد البحر الأسود خلال الأيام الأخيرة هجمات متكررة بطائرات مسيرة على سفن تجارية، بينها 3 سفن قرب السواحل الرومانية، الأحد، ما أدى إلى اندلاع حرائق دون وقوع إصابات، وسط تصاعد المخاطر على الملاحة البحرية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.



