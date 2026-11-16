الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه قرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا، تاتيانا كيم، مالكة "وايلدبيريز"، أهم موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا.

وقررت دول الاتحاد، فرض عقوبات على 12 فردا من بينهم كيم، وعلى 101 كيان، بسبب دورهم في تمويل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان الدول السبع والعشرين، بحسب وكالة فرانس برس.

وتشمل العقوبات أيضا نحو خمسين بنكا ومؤسسة مالية روسية، بهدف "قطع القنوات المالية التي تتعامل مع عائدات الدولة" الروسية، بحسب النص نفسه.

إلى جانب "وايلدبيريز"، فُرضت عقوبات أيضا على "أوزون"، الشركة الروسية الكبرى الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية.

واستهدفت أوكرانيا مرات عدة مستودعات هاتين الشركتين، متهمة إياهما بتوزيع مكوّنات يستفيد منها الجيش الروسي. وغالبا ما تُقارَن "وايلدبيريز" و"أوزون" بشركة "أمازون" بسبب هيمنتهما على هذا القطاع في روسيا.

كما استهدفت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي الذي يساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.

وفرضت في هذا الإطار عقوبات على شركات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشل وسلطنة عُمان، كلها متهمة بشراء منتجات نفطية من أصل روسي بصورة غير قانونية.

وتشمل العقوبات الجديدة أيضا رجال أعمال يملكون أو يديرون سفنا تابعة لأسطول الظل.

وتنصّ العقوبات على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، ومنع السفر إليه، وحظر تمويل هؤلاء الأفراد أو الكيانات بأي شكل من الأشكال.

ويخضع أكثر من 4600 فرد وكيان لعقوبات من الاتحاد الأوروبي. كما تُعدّ دول الاتحاد حاليا "حزمة" العقوبات الثانية والعشرين، التي تشمل إجراءات اقتصادية أو مالية تتخطى مجرد إدراج أفراد أو كيانات على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.