السلطات الصحية سجلت 3 وفيات و1598 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء حمى الضنك في بنجلاديش إلى 502 منذ مطلع العام الجاري، فيما تجاوز عدد الإصابات 164 ألفا، وفق بيانات رسمية.

وذكرت صحيفة "دكا تريبيون"، الاثنين، نقلا عن بيان للمديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش أن حمى الضنك التي تنتقل عبر البعوض لا تزال متفشية في البلاد.

وأوضحت أن السلطات الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 وفيات و1598 إصابة جديدة بالمرض.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بحمى الضنك في بنجلاديش منذ مطلع العام الجاري إلى 164 ألفا و107 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 502.

وكانت البلاد سجلت 413 وفاة بسبب حمى الضنك خلال عام 2025، مقابل 575 وفاة في 2024.

-حمى الضنك

وتنتشر حمى الضنك في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وينتقل الفيروس المسبب لها إلى الإنسان عبر لسعات البعوض.

وعادة ما يتسبب المرض في ارتفاع طفيف بدرجة حرارة الجسم بعد فترة الحضانة، لكنه قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

وتزداد الإصابات عادة خلال فترات هطول الأمطار، ولا سيما في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر.

ويحذر علماء من أن ارتفاع درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار لفترات طويلة يسهمان في تكاثر البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك.

ونظرا إلى تكاثر البعوض الناقل للمرض في المياه الراكدة، تبرز الحاجة إلى رش تجمعات النفايات بالمبيدات بانتظام، خصوصا في المناطق الصناعية.