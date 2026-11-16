تحقيقات إسرائيلية: موظف سابق لنتنياهو وراء مزاعم تزوير الانتخابات

كشفت تحقيقات إعلامية إسرائيلية أن موظفاً سابقاً في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان وراء نقل معلومات عن تزوير مزعوم للانتخابات في المجتمع العربي إلى الشرطة، حيث زُرعت المعلومات في حواسيبها قبل يوم الانتخابات، وأفضت لاحقاً إلى اعتقال ناشطين عرب دون أوامر اعتقال.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن دانيال جرينبرج، المساعد السابق لمدير عام مكتب رئيس الحكومة السابق يوسي شيلي، كان المصدر الاستخباراتي الذي ربط مكتب نتنياهو بمكتب المفتش العام للشرطة داني ليفي في القضية.

وبحسب القناة، التقى نتنياهو ورئيس طاقمه عيدو نوردن وجرينبرج في 15 أكتوبر، أي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، في اجتماع وصفته بأنه سري، وجرى خلاله تحريك حملة بشأن تزوير مزعوم في المجتمع العربي، وفق وكالة سند.

وأضافت أن جرينبرج تولى تركيز الجهود المتعلقة بهذا الملف، وعمل منسقًا مع ناشطين ومنظمات أخرى، وكان على اتصال دائم مع نتنياهو خلال الحملة.

ووفق التقرير، كان مكتب نتنياهو ونوردن ضالعين في نقل معلومات استخباراتية إلى الشرطة، حيث جرى إدخالها إلى حواسيب الشرطة الإسرائيلية ضد مواطنين عرب عشية الانتخابات.

وكانت القناة 12 قد نشرت، قبل أسبوعين من الانتخابات، تقريراً أفاد أن نتنياهو يسعى إلى إطلاق حملة حول تزوير الانتخابات في المجتمع العربي، وسط مخاوف لديه من خسارة الانتخابات.

وأدت المعلومات التي وصلت إلى الشرطة إلى اعتقال ناشطين في القائمة الموحدة يوم الانتخابات، بشبهة تلقي رشوة انتخابية، من دون أوامر اعتقال، وفق المعطيات التي أوردتها التقارير الإعلامية.

وعقب الكشف عن تفاصيل القضية، أوعز المفتش العام للشرطة داني ليفي بإجراء تقصي حقائق حول أداء الشرطة، وعيّن نائبه يائير حاتسروني لفحص الجوانب النظامية والتنظيمية والقيادية المتعلقة بالملف.

وجاء ذلك بعد تحقيق بثه برنامج "عوفدا" على القناة 12، أمس الأحد، تحدث عن تضافر جهود داخل الشرطة وجهاز الشاباك لخدمة مصالح سياسية مرتبطة بنتنياهو، والتحضير لمزاعم تزوير الانتخابات في المجتمع العربي قبل إجرائها.

وفي المقابل، هدد رئيس طاقم نتنياهو عيدو نوردن برفع دعوى تشهير ضد برنامج "عوفدا" والقناة 12، بقيمة 2.5 مليون شيكل، مطالباً بإزالة التحقيق من أرشيف القناة ونشر اعتذار.

وقال محامي عائلة نتنياهو، أوريئيل حور نيزري، في رسالة التهديد، إن معلومات جنائية صلبة وخطيرة وواضحة، وصلت إلى نوردن بشأن شبهات بمخالفات تتعلق بنزاهة الانتخابات.

وادعى نيزري، أن دور نوردن اقتصر على ربط الشخص الذي بحوزته المعلومات بالشرطة الإسرائيلية، وهو ما يتوافق مع بيان سابق صادر عن مكتب نتنياهو ردًا على تحقيق "عوفدا".

لكن رسالة التهديد لم تتطرق إلى الادعاء المركزي للتحقيق، والمتعلق بكون الشخص الذي جرى ربطه بالشرطة موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الحكومة، كما لم تنفِ العلاقة به أو توضح هويته ومكانته.

وعمل جرينبرج سابقًا في مكتب رئيس الحكومة، كما عمل في مقر حزب الليكود خبيرًا في شئون المجتمع العربي.

وذكر موقع "واينت" أنه وُصف بأنه مستشار لنتنياهو لشئون الأقليات، وأنه التقى نتنياهو خلال الحملة الانتخابية، وطرح مخاوف بشأن احتمال تزوير الانتخابات في المجتمع العربي.

وتفتح القضية تحقيقاً أوسع بشأن طبيعة العلاقة بين مكتب رئيس الحكومة وأجهزة الشرطة والشاباك، ومدى استخدام معلومات أمنية واستخباراتية في سياق سياسي وانتخابي، في وقت باشرت فيه الشرطة تقصي حقائق حول طريقة تعاملها مع المعلومات والاعتقالات التي جرت يوم الانتخابات.