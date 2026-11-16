أكبر متسابقي «دولة التلاوة» سنا: تعلمت القراءة بعد الخمسين وكنت أختم القرآن مرة كل يومين

قال الشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عامًا وأكبر متسابقي برنامج «دولة التلاوة» سنًا، إنه كان يختم القرآن الكريم مرة كل يومين بعد بلوغه سن الستين، مشيرًا إلى أنه تعلم القراءة والكتابة خلال الفترة بين سن الخمسين والستين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة الحياة، أنه ارتبط بالقرآن منذ صغره من خلال الذهاب إلى الكُتّاب، بالتوازي مع مساعدة إخوته في أعمال الزراعة. وأوضح أنه كان شغوفًا بالاستماع إلى كبار المقرئين في الأفراح والمناسبات الدينية، ومن بينهم الشيخ فرحات والشيخ عبد الباقي، واعتاد تقليد طريقة تلاوتهم، قبل أن يقرر حفظ القرآن وتعلم أحكام الترتيل.

وأشار إلى أن بداية قراءته أمام الجمهور جاءت خلال سرادق عزاء في قرية مجاورة، بحضور القارئ الشيخ علي الوكيل، بعدما طلب منه المشاركون تلاوة آيات من القرآن الكريم. وأضاف أن وجود كبار القراء صعّب عليه الحصول على فرصة في بدايته، فيما ساعدته القراءة في ذلك العزاء على الانتقال بين القرى وإحياء المناسبات المختلفة، كما منحه تشجيع أهالي قريته دافعًا للاستمرار بعد استماعهم إلى إحدى تلاواته عبر مكبرات الصوت.

وعن مشاركته في «دولة التلاوة»، قال إنه ظن في البداية أن البرنامج مخصص للشباب وصغار السن، ولذلك تردد في الاشتراك، قبل أن يشجعه أحد أبنائه على خوض التجربة ويتولى تقديم أوراقه. وتابع: «ذهبت معه وقُبلت أوراقي، ثم قُبلت في البرنامج، وكان موقفًا لا يُنسى في حياتي وكأنه حلم، وكنت سعيدًا».

ووصف الشيخ عوض مشاركته في البرنامج بأنها من أجمل التجارب التي مر بها، معربًا عن اعتزازه بالظهور ضمن المتسابقين وتقديره لطريقة استقبال القائمين عليه ومعاملتهم له بالحب والاحترام، كما وجّه الشكر إلى فريق العمل على ما وجده من اهتمام منذ تقدمه للاشتراك.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد، الذي يرافق الشيخ عوض، إنه تتلمذ على يديه وتعلم منه قراءة القرآن وحفظه، مؤكدًا حرصه على ملازمته ورعايته تقديرًا لفضله عليه. وتلا الشيخ عوض خلال الحلقة آيات من القرآن الكريم، فيما أعرب عمرو الليثي عن فخره بمشاركته في «دولة التلاوة»، متمنيًا منحه جائزة خاصة.