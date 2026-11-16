كشفت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن خطة لإنشاء حدائق مركزية في المدن الجديدة، قائلة إن الوزارة تستهدف توفير قلب عمراني لكل مدينة يضم مختلف الأنشطة الترفيهية التي تتيح للمواطنين الاستمتاع بالحياة داخلها، وليس مجرد السكن.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، الأحد، أن مدينتي العبور وأكتوبر ستشهدان إنشاء حدائق مركزية على مساحة تتراوح بين 150 و200 فدان.

وأشارت إلى أن بعض المدن الجديدة، مثل أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، جاءت كامتدادات لمدن قائمة، دون وجود قلب مستقل لها، وهو ما دفع الوزارة للتفكير في إنشاء مراكز ترفيهية وخدمية تعزز جودة الحياة بها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير محاور الطرق في المدن الجديدة، من خلال إصلاح الطرق وتحسين الإضاءة وإضافة المساحات الخضراء، مؤكدة عدم استهداف قطع الأشجار، قائلة: "مفيش شجر هيتقطع.. أنا بتخانق مع رؤساء الأجهزة لما بلاقيهم قصوا في الشجر أصلاً".

وفيما يتعلق بملف الإيجار القديم، قالت إن عدد الطلبات المسجلة على الموقع للحصول على وحدات سكنية بلغ 180 ألف طلب، بينما وصل عدد الاستمارات المقدمة فعليًا إلى 108 آلاف استمارة، مشيرة إلى أن الوزارة مددت فترة التقديم حتى يناير المقبل، دون وجود توجه لمدها مرة أخرى.

وأرجعت انخفاض أعداد المتقدمين إلى احتمالات وجود خلط في الحصر الأولي بين وحدات الإيجار القديم والجديد، أو توصل بعض المستأجرين إلى اتفاقات مع الملاك، أو امتلاكهم وحدات سكنية أخرى يمكن الانتقال إليها.

وأكدت أن المستأجرين في الإيجار القديم لن يتم إخلاؤهم قبل مرور 7 سنوات، وأن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستحقين بعد هذه المدة، بالتوازي مع إمكانية التفاهم بين المستأجرين والملاك.

ولفتت إلى أن الوزارة تدرس حاليًا إجراءات وحلولًا تتعلق بكبار السن، الذين يمثلون نسبة كبيرة من المتقدمين، بما يضمن مراعاة ظروفهم وعدم نقلهم من مناطقهم، أو توفير وحدات بديلة لهم داخل النطاق الجغرافي ذاته قدر الإمكان.