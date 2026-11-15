اتحاد نقابات العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% أمر غير واقعي

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الواقع يشير إلى صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% في جميع المنشآت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك آلية لدى المجلس القومي للأجور للتعامل مع حالات تعثر الشركات أو وجود استثناءات تحول دون تطبيق القرار.

وأوضح أن المنشآت التي تواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنها التقدم لعرض موقفها ومناقشته، للتحقق من مدى جدية التعثر والظروف التي تمر بها.

وشدد على أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة إغلاق المنشأة أو تسريح العمال، لافتًا إلى أنه لم يحدث تعثر كبير للشركات بسبب تطبيق القرار.

ونوه إلى أن العامل الذي لا يحصل على الزيادة المقررة من حقه تقديم شكوى ضد المنشأة لدى الجهات المختصة، مؤكدًا أن العامل لا ينبغي أن يتردد في المطالبة بحقه، وأن تقديم الشكوى لا يعني تعريضه للإيذاء أو الضرر.

وكان المجلس القومي للأجور، وافق اليوم الأحد، على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.

وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.