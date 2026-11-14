فيفا يخصم هدفين من صلاح في سباقه التاريخي مع حسام حسن  

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعديلًا على عدد الأهداف الدولية المسجلة باسم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ليبقى حسام حسن في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

وأثار التعديل حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما احتفل صلاح بتسجيل هدفين في شباك مالاوي، ليصل وفقًا للإحصائية السابقة إلى 70 هدفًا دوليًا، متجاوزًا حسام حسن الذي كان رصيده 69 هدفًا.

وكان «فيفا» قد أشار في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي خلال يونيو 2026 إلى أن محمد صلاح سجل 68 هدفًا بقميص منتخب مصر، عقب تسجيله في شباك نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026، ليصبح قريبًا من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن.

لكن الاتحاد الدولي عاد وعدّل بياناته، ليصبح رصيد صلاح 66 هدفًا بدلًا من 68، قبل أن يضيف هدفيه أمام مالاوي، ليصل إجمالي أهدافه الدولية مع المنتخب إلى 68 هدفًا.

وبذلك، يتراجع صلاح إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، بفارق هدف واحد خلف حسام حسن، الذي يواصل الاحتفاظ بالصدارة برصيد 69 هدفًا، وفقًا للأرقام المعدلة من «فيفا».