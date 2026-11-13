متحدث الوزراء: زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ستكون مرضية

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي سيعقدان مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لإعلان القيمة المستهدفة لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعامين المقبلين 2027 و2028، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026.

وأكد خلال تصريحات لـ «Extra News» استمرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية والفترة المقبلة، في بحث ومناقشة التكليفات الصادرة عن رئيس الجمهورية تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري شهد مناقشة وأهمها قضايا التعليم الجامعي.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء ناقش مع وزيري المالية والتعليم العالي التصور المقترح لتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، مشيرا إلى استعراض الاجتماع أكثر من تصور والتوافق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين.

وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الحكومة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس وقيمتهم في العملية التعليمية كاستثمار في جودة التعليم والبحث العلمي والطلاب، قائلا إن الزيادة: «ستكون زيادة مرضية، بالإضافة إلى ما تقرر الأسبوع الماضي من حافزي الجودة والتدريس».

ولفت أن موعد التطبيق في الأغلب سيبدأ اعتبارا من الأول من يوليو 2027 مع بداية العام المالي الجديد أسوة بالتكليفات الصادرة عن المنتدى.