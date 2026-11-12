ثنائي مصري في المربع الذهبي للبطولة العربية لتنس الطاولة للرجال

تأهل فريقا إنبي وبتروجيت إلى الدور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للرجال، بعدما نجحا في تجاوز منافسيهما بدور الثمانية، ليواصلا المشوار نحو المنافسة على اللقب، وسط مشاركة قطر القطري وسار البحريني في المربع الذهبي.

وتقام منافسات البطولة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وشهدت مباريات ربع النهائي فوز إنبي على الساحل الكويتي بنتيجة 3-0، فيما حسم قطر القطري تأهله بعد مباراة قوية أمام الفحيحيل الكويتي، انتهت بفوزه 3-2.

وفي المواجهتين الأخريين، تغلب سار البحريني على القناة المصري بنتيجة 3-1، بينما حجز بتروجيت مقعده في نصف النهائي بعدما تفوق على الأدب والرياضة اللبناني بثلاثة أشواط دون رد.

وأسفرت نتائج الدور ربع النهائي عن مواجهتين مرتقبتين في نصف النهائي، حيث يلتقي إنبي مع قطر القطري، بينما يصطدم بتروجيت بفريق سار البحريني، في المباراتين المقرر إقامتهما بعد غد السبت.

وعلى مستوى منافسات السيدات، حجز فريقا إنبي وبتروجيت المصريان بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوز الأول على المشروع القومي المصري، والثاني على الرواد السوري، ليضرب الفريقان موعدًا مصريًا خالصًا على اللقب.

وتستضيف مصر النسخة الـ37 من البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للرجال والسيدات، خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من الأندية العربية.