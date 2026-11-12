 مجلس خبراء القيادة في إيران:دراسة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ضرورة لا مفر منها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس خبراء القيادة في إيران:دراسة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ضرورة لا مفر منها

طهران - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 9:22 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 9:22 م

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الخميس، بأن مجلس خبراء القيادة في إيران اعتبر أن دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل "ضرورة لا مفر منها"، في ظل التهديدات المتكررة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا.

وأضاف البيان الصادر عن المجلس، وهو هيئة دينية تتولى مسئولية تعيين المرشد الأعلى الإيراني والإشراف عليه، مزيدًا من الزخم إلى الدعوات المتزايدة داخل المؤسسة السياسية الإيرانية لإعادة النظر في السياسات النووية التي تنتهجها البلاد منذ فترة طويلة.

ورفعت إيران مستويات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من النسبة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، لكنها تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط. وكان المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي قد أعلن أن استخدام الأسلحة النووية محظور بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.

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