- مستثمرون يعتزمون إنشاء مطاعم سياحية جديدة لتحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنويا

كشفت مؤشرات حجوزات المطاعم السياحية عن ارتفاع نسب إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية بالمحافظات السياحية، خاصة منطقة القاهرة الكبرى خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بسبب قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب خلال هذا الشهر، لاسيما إلى القاهرة والجيزة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وهو ما يبشر بموسم شتوي واعد.

وأشارت الإحصائيات السياحية إلى أن مطاعم القاهرة والجيزة تلقت حجوزات جيدة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري من السياح الأوروبيين والآسيويين، فضلا عن بعض الحجوزات من السياح العرب، وتتراوح معدلات الإشغالات بالمطاعم خلال الشهر الجاري ما بين 70 إلى 80%، وستصل إلى أكثر من 90% خلال الشهر المقبل، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وتشير المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية؛ حيث يستهدف القطاع السياحي وصول عدد المطاعم السياحية إلى نحو 7000 مطعم خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

كما تشير أحدث إحصائيات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن عدد المنشآت والمطاعم السياحية على مستوى الجمهورية اقترب من نحو 2000 مطعم سياحي، وحصول نحو 250 مطعما على الترخيص السياحي منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم السياحية تسعى لتوفير المزيد من فرص العمالة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، خاصة أن كل مليون سائح يوفر 220 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضاف أن عددا من مستثمري القطاع السياحي يعتزمون خلال العام المقبل 2027 ضخ استثمارات جديدة لإنشاء عدد من المطاعم والمنشآت السياحية المختلفة "كافيهات ومحلات ومطاعم متنوعة" بعدد من المناطق السياحية المختلفة، خاصة منطقة القاهرة الكبرى، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات جميع السائحين والزائرين للمقصد السياحي المصري، وأيضا للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار التاجوري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية، إذ يستهدف القطاع السياحي وصول عدد المطاعم السياحية إلى نحو 7000 مطعم خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

من جانبه، كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، أن قطاع المطاعم السياحية في مصر يشهد حاليا توسعات كبيرة، وضخ استثمارات جديدة في العديد من المدن السياحية المختلفة، كما تصدرت منطقة القاهرة الكبرى - القاهرة والجيزة ومنطقة الأهرامات - خريطة التوسعات الجديدة، تليها مدن الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية والساحل الشمالي.

وأشار فتحي إلى أن هناك أكثر من 250 مطعما حصل على الترخيص السياحي منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لافتا إلى أن عدد المنشآت والمطاعم السياحية اقترب من 2000 مطعم، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المنشآت السياحية.

وأضاف أن القطاع السياحي يتطلع إلى وصول عدد المطاعم السياحية إلى نحو 7000 مطعم خلال السنوات الـ 4 المقبلة.