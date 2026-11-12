هبة عبد الغني تحذر من استغلال ترشيد الإنفاق لخفض أجور الممثلين

علقت الفنانة هبة عبد الغني، على توضيحات المنتج طارق الجنايني بشأن بيان شركات الإنتاج لترشيد نفقات الأعمال الدرامية، معلنة تأييدها لمبدأ تنظيم الإنفاق وتحقيق العدالة في التنفيذ، محذرة من أن تتحول الإجراءات إلى وسيلة للضغط على الممثلين المشاركين في الأعمال ممن لا ينتمون إلى فئة نجوم التسويق.

وأعادت هبة عبد الغني، نشر كلام «الجنايني»، عبر حسابها على موقع فيسبوك، معلقة: «تمام ومش غلط، ومن زمان بنقول إنه واجب علشان تتحقق عدالة في التنفيذ، بس يا ريت ماتتطربقش كل الحاجات اللطيفة دي على دماغ الممثلين، أقصد باقي الممثلين المشاركين في العمل اللي مش نجوم تسويق».

وأضافت: «الممثلون اللي بيتعرضوا لصورة من صور الابتزاز علشان يمضوا بربع أجرهم اللي هو مش عادل أصلا بدعوى ترشيد تكاليف الإنتاج»، في إشارة إلى ما وصفته بالضغوط التي يتعرض لها بعض الممثلين للموافقة على أجور تقل إلى ربع ما كانوا يتقاضونه.

ويأتي تعليق هبة عبد الغني، في أعقاب الجدل الذي أثاره بيان 22 شركة إنتاج بشأن ترشيد نفقات الأعمال الدرامية قبل موسم رمضان 2027، والتوضيحات التي نشرها طارق الجنايني، أحد الموقعين على البيان، بشأن أهدافه والفئات التي تستهدفها الإجراءات المعلنة.