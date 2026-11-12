مصرع المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن بعد إطلاقه النار على نفسه

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مصرع الرجل المشتبه به في قتل شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث إطلاق نار في حي لوجان سيركل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إثر إطلاقه النار على نفسه، وبعد تبادل إطلاق النار مع أفراد الشرطة من داخل الشقة التي كان يحتمي بها.

وقال جيف كارول، القائم بأعمال رئيس إدارة شرطة واشنطن، اليوم الخميس: "قبل دقائق، وبينما كانت الشرطة تتواصل مع ذلك الشخص، سمع الضباط صوت إطلاق نار. وجراء ذلك، اقتحموا الشقة، وعثروا عليه مصابًا بطلق ناري"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف كارول أن مفاوضي الشرطة الأمريكية تحدثوا مع المسلح لمدة ساعة في محاولة لإنهاء المواجهة المسلحة، لكنه في نهاية المطاف أطلق النار على أفراد الشرطة.

وذكر كارول أن المشتبه به: "أطلق النار على الضباط من خلف الباب مرتين على الأقل".

وبحسب عدة مسئولين في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، لقي المشتبه به مصرعه عقب إطلاق النار على نفسه.