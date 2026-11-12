متحدث اللجنة المصرية بغزة: قوافل مساعدات جديدة من مصر تصل القطاع خلال أيام

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن قافلة مساعدات جديدة وصلت من مصر إلى قطاع غزة محملة بالطرود الغذائية، لافتًا إلى ترقب وصول قوافل أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل الخيام والملابس، خاصة للأطفال، والبطاطين والفرشات.

وأضاف "منصور" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أن اللجنة المصرية تواصل تنفيذ خطتها الميدانية الشاملة في المحافظات الخمس بقطاع غزة، من خلال توزيع الطرود الغذائية وتوفير الخيام وتجديدها، إلى جانب إزالة المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط ونقل العائلات المتضررة إلى مخيمات مجهزة بالفرشات والبطاطين والمياه.

وأكد أن القطاع يحتاج إلى مزيد من المساعدات والتدخلات الإنسانية، لافتًا إلى أن المستشفيات تعاني نقصًا في المستلزمات الطبية، وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل، فضلًا عن دخول الأطباء والأدوية، مشيرًا إلى أن وفودًا من الأطباء المصريين أجرت عمليات جراحية بمستشفى القدس في غزة.

واستكمل أن القطاع يحتاج إلى مختلف مقومات الدعم، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية الإغاثية والإنسانية داخل غزة.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من أمس الأربعاء، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 310، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت أكثر من 2,341 خيمة، وما يتجاوز 374,400 قطعة ملابس شتوية، وذلك في إطار جهوده الإغاثية لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

وحملت القافلة 310 من "زاد العزة" أكثر من 2,284 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت الدقيق، السلال الغذائية، المستلزمات الإغاثية، والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.