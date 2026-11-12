مسئول سابق بالسكة الحديد: نظام التحكم الآلي مصمم لإيقاف القطار ذاتيا حتى مع أي طارئ

كشف المهندس صلاح منجود، المدير العام السابق للفحص والتفتيش الفني بهيئة السكة الحديد، عن أسباب وقوع حادث قطاري العياط، مستعرضًا ثلاثة عناصر رئيسية أسهمت في وقوع الحادث.

وشدد «منجود»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام»، مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، على دور جهاز التحكم الآلي (ATC) ومنظومة الاتصال بين الأبراج، موضحًا أن تفاصيل الواقعة تبدأ بتوقف القطار الأمامي رقم 2010 بين برجين رئيسيين، هما برج كفر عمار وبرج العياط الرئيسي، وتمتلك هذه الأبراج شاشات مراقبة واستعدادات كاملة تتيح لها تتبع مسير القطارات؛ فبمجرد تجاوز القطار للبرج الأول بكفر عمار، كان من المفترض أن يستقبله برج العياط، وعقب تعثر وصول القطار، كان لزامًا على مراقبي الأبراج رصد الموقف فورًا عبر الشاشات وتحديد موقع القطار بدقة.

وأشار إلى أهمية قواعد الحماية التأمينية المتبعة دوليًا في حال توقف القطار، والتي تشمل أن ينزل مساعد قائد القطار للسير لمسافة أمام القطار ووضع الكبسولات التحذيرية، وهي طريقة معتمدة لتنبيه أي قطار قادم، كما يتولى مشرف القطار (رئيس الكمسارية) تنفيذ إجراءات الوقاية نفسها بالكبسولات من الخلف.

وأكد أن هذه الإجراءات تضمن حال حدوث أي خطأ بشري أو ظرف طارئ، تنشيط الكبسولات لتنفجر تحت عجلات أي قطار قادم، محذرةً إياه بضرورة التوقف الفوري، موضحًا أن توجيهات وزارة النقل تفرض ألا يخرج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من جاهزية وكفاءة جهاز (ATC)، نظرًا لكونه عين السائق وحامي حياته وحياة الركاب.

وشدد على أنه لو كان جهاز (ATC) مفعلًا ويعمل بكفاءة، لكان من المستحيل وقوع الحادث بهذا الشكل؛ حيث يتدخل الجهاز لإيقاف القطار تلقائيًا مع أول إشارة إنذار، حتى لو تعرض السائق ومساعده لأي طارئ داخل الكابينة.

وحول طبيعة منطقة العياط باعتبارها منطقة متكررة الحوادث، لفت إلى أن مشروعات الربط الكهربائي لخطوط السكة الحديد، خاصة في المنطقة الممتدة من الجيزة حتى بني سويف، رُصدت لها ميزانيات معتمدة لربط الإشارات بالأبراج والتحكم المركزي والقطارات، ورغم أهمية هذه المنظومة في تأمين حركة المسير، فإنها تظل مرتبطة بالفحص الفني الشامل لسلامة العجلات والظروف الهندسية للمسار.

وأكد أن العناصر الثلاثة المذكورة هي ما ستفصل فيه التحقيقات الموسعة والدقيقة للنيابة العامة، إلى جانب التقارير الفنية المنتظرة من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وخبراء السكك الحديدية، للوقوف على الأسباب الجذرية بدقة.