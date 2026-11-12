حارس قبر الجندي المجهول يوجه توبيخا لوزير دفاع أمريكا وفريقه في أرلينجتون

وجّه جندي مكلف بحراسة مقبرة الجندي المجهول توبيخاً شفهياً لمجموعة من مستشاري وموظفي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، عقب مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو هيجسيث وهو يلتقط صوراً مع زوجته جينيفر، ورئيس مكتبه ريكي بوريا، ونائب رئيس مكتبه باتريك ويفر، على الدرج الخالي أمام المقبرة.

وعقب انتهاء المجموعة من التقاط الصور، سُمعت ضحكة عالية، ما دفع الجندي المكلف بحراسة المقبرة إلى الصياح قائلاً: "يتعين على جميع الزوار الالتزام بأجواء الصمت والاحترام في جميع الأوقات".

وقال شون بارنيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن "أحد الجنود ذكّر الجميع، على نحو صحيح وبكل احترام، بضرورة الالتزام بالسلوك اللائق أثناء إحياء هذه المناسبة المهيبة".