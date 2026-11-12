منقذ ضحايا حادث قطاري العياط: أكثر مشهد جسد الألم كان لأب احتضن طفلته حتى الموت

كشف أحمد حسني، منقذ ضحايا حادث قطاري العياط، عن كواليس اللحظات الأولى الصعبة داخل عربة القطار الأكثر تضررًا بحادث العياط، موضحًا أنه فور سماع صوت الصدمة المدوي، سارع برفقة مجموعة من شباب المنطقة إلى موقع الحادث.

وأشار حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام»، مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع على قناة «الشمس»، إلى أنهم توجهوا مباشرة نحو أكثر العربات تضررًا، والتي شهدت تركز حالات الإصابة والوفيات.

وتابع: «تعاملنا بحذر شديد وحرصنا على تقديم الإسعافات الأولية والتأمين السريع للمصابين لنقلهم فورًا قبل تدهور حالاتهم الصحية، ونجحنا بفضل الله في إخراج 6 أشخاص من العربة بحالة صحية مستقرة وإصابات غير حادة».

وروى لحظة استخراج جثماني أب وطفلته، قائلًا: «أكثر المشاهد تأثيرًا وإيلامًا كان مشهد العثور على أب يحتضن طفلته الصغيرة؛ حيث ظلا في أحضان بعضهما البعض حتى اللحظة الأخيرة، ورغم محاولاتنا المستميتة لإسعافهما، فإنهما كانا قد فارقا الحياة متأثرين بقوة الاصطدام».

وكشف عن لحظة فارقة أحيت الأمل في نفوس المنقذين، حين نجحت جهود فرق الإنقاذ في استخراج أحد الناجين حيًا من زوايا العربة التي سحقها الحديد المتداخل، معقبًا: «استخرجناه من مكان ضيق جدًا، كان الركام والحديد يحيطان به بالكامل، وبمجرد وضعه على المحفة (الترولي) قفز جالسًا من هول الفرحة والذهول لعدم تصديقه أنه ما زال على قيد الحياة، وأخذ يخبرنا بإصرار عن وجود متوفين بجواره لإنقاذ غيره».

وشدد على أن قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف وصلوا إلى موقع الحادث في غضون دقائق معدودة، حيث تم استخدام الأجهزة الهيدروليكية والمقصات الحديدية لقص حطام العربة وتسهيل استخراج باقي المحتجزين، مثمنًا التكاتف الشعبي والأمني الذي أثمر عن إنقاذ العديد من الأرواح وسط تلك الظروف القاسية.