تريزيجيه يودع حسام وإبراهيم حسن برسالة مؤثرة بعد رحيلهما عن منتخب مصر

حرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الرياض السعودي ونجم منتخب مصر، على توجيه رسالة شكر إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، عقب انتهاء مهمتهما مع المنتخب الوطني.

ونشر تريزيجيه رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب خلالها عن تقديره للجهاز الفني السابق، متمنيًا لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة.

وجاء في رسالة نجم منتخب مصر: «شكرًا لكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن والجهاز الفني على كل حاجة، ربنا يوفقكم في اللي جاي، شكرًا».

ويأتي ذلك بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، في إطار التغييرات التي شهدها الجهاز الفني للفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

ولم يكن تريزيجيه اللاعب الوحيد الذي حرص على توجيه الشكر للجهاز الفني السابق، حيث سبقه عدد من لاعبي المنتخب الوطني، من بينهم مصطفى شوبير، وإمام عاشور، ومحمد هاني، ومروان عطية، وأحمد فتوح، وحمدي فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، إلى جانب مجموعة أخرى من لاعبي الفراعنة.

وتعكس رسائل لاعبي المنتخب تقديرهم للفترة التي قضاها حسام حسن وجهازه المعاون في قيادة المنتخب الوطني، متمنين لهم التوفيق في مشوارهم المقبل.