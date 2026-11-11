توقعات بنمو صادرات السيراميك مع نهاية 2026 بعد سنوات من التراجع

- مصنعون: تحديات عديدة تواجه المنتج المحلي.. أبرزها المنافسة الصينية

توقع مصنعون بقطاع السيراميك أن تعكس الصادرات اتجاهها الهابط منذ بداية العام الحالي، وتسجل ارتفاعا مع نهاية 2026، لتتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، رغم استمرار التحديات المتمثلة في: المنافسة الصينية الشرسة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الطلب المحلي.

وتراجعت صادرات السيراميك بنسبة 15% خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مسجلة 61 مليون دولار، مقارنة بـ 72 مليون دولار في المدة نفسها في 2025، بسبب هبوط الطلب من الدول العربية.

وقال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة السيراميك المحلية تمتلك فرصًا تصديرية واعدة؛ في ضوء عمليات إعادة الإعمار في بعض الدول، مثل: ليبيا وسوريا، إضافة إلى الطلب الأوروبي، الذي شهد نموا مؤخرا بسبب صعود تكاليف شحن الواردات من تلك المنتجات من الهند، وهي أحد أكبر الموردين إلى دول القارة العجوز.

وأضاف السلاب فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الصادرات المصرية تواجه منافسة شرسة من الصين بعد ضخها استثمارات في صناعة السيراميك في العديد من الدول العربية، التي تمثل سوقا مهمة للمنتجات المصرية.

وتمتلك مصر 39 مصنعًا لإنتاج السيراميك، تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 مليون متر مربع سنويًا.

وأوضح أن صادرات مصر من السيراميك شهدت تراجعا بنسبة 25% سنويا، خلال العامين الأخيرين، متوقعًا أن تظهر بيانات التصدير في النصف الثاني من العام الجاري تحسنا ملحوظا، وأن تتخطى الصادرات الـ 100 مليون دولار، حيث كانت أسفل هذا الرقم خلال السنوات الأخيرة.

على جانب آخر، لم تخفض الحكومة إمدادات الغاز لمصانع القطاع؛ على غرار ما حدث مع قطاعي الأسمدة والحديد، حتى الآن، وهو ما يحافظ على مستهدفات التصدير خلال العام الجاري.

والسيراميك من أكثر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي، وتستهدف الحكومة خفض استهلاك من الغاز بنسبة 25% خلال الفترة المقبلة.

وتتميز صناعة السيراميك بارتفاع نسبة المكون المحلي إلى 90%، ما يعني عدم مواجهة ضغوط تدبير نقد أجنبي لاستيراد الخامات، وفق السلاب.

وأكد السلاب أن طاقة مصانع السيراميك المحلية لديها إمكانات الوصول إلى 465 مليون متر سنويا، لكنه لا تصل إلى نصف هذا الرقم حاليا.



أوضح أن المنافسة من الشركات الأجنبية وصلت إلى السوق المحلية، ولكن تكلفة السيراميك والبورسلين هى الأقل عالميًا بفضل الصناعة المحلية، وسوق التصدير يتكلف شحن عالٍ وصعوبة فى المنافسة، وأن حجم الصادرات هو 25% من حجم الإنتاج المحلى.

ومن جهته، قال صبحى نصر، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا لابوتية، إن مصانع السيراميك فى السوق المحلية تمتص الارتفاعات الموجودة فى أسعار الخامات لتجنب الوصول للركود فى القطاع، بسبب ضعف القوى الشرائية فى الفترة الماضية.

وأكد، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الارتفاع فى أسعار الخامات يصل إلى 15% فى السوق المحلية، كما تواجه الصناعة بعض التحديات المرتبطة بتكلفة التشغيل، منها ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أن آخر رفع لأسعار منتجات السيراميك فى السوق المحلية كان منذ عام، وقدر حجم التراجع الموجود فى المبيعات بنسبة تصل إلى 40%.

وأضاف صحبى أن المصانع لا تعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة منذ سنتنين نتيجة تراجع الصادرات بسبب منافسة المصانع الصينية فى السوق العربية، مؤكدًا أن مدخلات الإنتاج لهذه المصانع تكون أرخص من المدخلات فى مصر، كما أنه يتم توفير الغاز بسعر أقل.

وفى اجتماع سابق لوزير الصناعة مع عدد من مصنعى السيراميك والبورسلين لبحث تحديات القطاع وسبل حلها، وجه بمعالجة ملف مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح وزارة البترول، وذلك لضمان استدامة تشغيل القطاع، وتعزيز قدرة المصانع على النمو والتوسع.