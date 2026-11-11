سوريا تحذر من انتهاكات إسرائيل جنوبي البلاد وتؤكد تمسكها باتفاق 1974

- مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أكد أمام اجتماع أممي أن بلاده اختارت نهج الاستقرار ‏وخفض التصعيد والدبلوماسية واحترام القانون

حذرت سوريا، الأربعاء، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق جنوبي البلاد، مؤكدة تمسكها باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، ودعمها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف".

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان على منصة "إكس" الأمريكية، أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد أن سوريا اختارت نهج الاستقرار وخفض التصعيد والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، لتجنيب البلاد والمنطقة مزيدًا من ويلات الصراعات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار علبي، في بيان سوريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند المعنون "استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات"، إلى أن هذا النهج حظي بإشادة ودعم واسعين من المجتمع الدولي، حسب المصدر ذاته.

وجدد علبي التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ودعمها المستمر لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف".

وسلط مندوب سوريا الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والموثقة، بما فيها اختطاف المدنيين واستهداف الصحفيين وإقامة مواقع عسكرية داخل منطقة عمليات "الأندوف".

وشدد على أن هذه الممارسات تقوض اتفاق فض الاشتباك وتعرقل جهود الأمم المتحدة في حفظ السلام، وتهدد الاستقرار الذي تعمل سوريا والمجتمع الدولي على ترسيخه.

وأوضح أن تمسك سوريا بالاستقرار والدبلوماسية لا يعني التخلي عن الحقوق المشروعة والثابتة للشعب السوري، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة تحمل مسؤولياته في ضمان احترام القانون الدولي والاتفاقيات القائمة.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد دعمه لقوة "الأندوف"، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وداعيًا سوريا وإسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وتنفيذه.

وفي 28 أغسطس 2026، دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها.

ووقعت سوريا وإسرائيل اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، عقب حرب أكتوبر 1973، بهدف الفصل بين قوات الجانبين.

وأنشأ مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف" في 31 مايو 1974، بموجب القرار رقم 350، لمراقبة وقف إطلاق النار واتفاق فصل القوات في هضبة الجولان.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.