زاخاروفا: روسيا ترفض نشر أي قوة عسكرية أجنبية في أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو ترفض نشر أي قوة عسكرية أجنبية في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية، ردا على سؤال حول إجراء أول مناورات عسكرية لـ"قوات متعددة الجنسيات لأجل أوكرانيا" في إطار "تحالف الراغبين" عشية مفاوضات أبوظبي: "وفقا لسيناريو التدريبات، يجري خلال المناورات التدريب على نشر كتيبة مسلحة أوروبية في أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال القتالية".

وأضافت: "هذا سيناريو مرفوض تمامًا بالنسبة لروسيا، وهو ما أعلناه مرارًا على كل المستويات الممكنة" وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن الدول الأوروبية تحاول إنقاذ نظام فلاديمير زيلينسكي، من خلال تشجيع الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، مؤكدا أن فلاديمير زيلينسكي لا يريد حتى المضي قدمًا نحو التوصل إلى اتفاقات، لأنه يدرك أن أي اتفاق من هذا النوع سيعني نهاية نظامه.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، انطلاق اليوم الثاني من جولة المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، والتي بدأت أمس الثلاثاء.