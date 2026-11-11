منتخب 2009 يخسر أمام روسيا وديا استعدادا لكأس العالم للناشئين

خسر المنتخب الوطني للناشئين، مواليد 2009، أمام نظيره الروسي وديًا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية؛ استعدادًا لكأس العالم للناشئين في قطر.

وواجه منتخب الناشئين نظيره الروسي، اليوم الأربعاء، على أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 13 نوفمبر الحالي، في السابعة مساءً، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت المباراة تواجد عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني ونادي توتنهام الإنجليزي، الذي حرص على دعم منتخب الناشئين قبل السفر إلى كأس العالم.

ويستعد المنتخب للسفر يوم 15 نوفمبر الحالي، للمشاركة في بطولة كأس العالم، حيث يخوض منافسات دور المجموعات أمام اليونان وقطر وبنما، وفق المواعيد التالية:

19 نوفمبر: مصر × اليونان.

22 نوفمبر: مصر × قطر.

25 نوفمبر: مصر × بنما.