وردت رسائل بريد إلكتروني تضمنت تهديدات بوجود قنابل إلى مدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، حسبما أفادت وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية. وبعد تقييم الرسائل، تعاملت الشرطة معها على أنها خدع.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان: "أثبتت تحقيقاتنا أنه لا يوجد ما يشير إلى أنها تمثل تهديدا موثوقا به أو أن هناك أي تهديد أوسع نطاقا للجمهور".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الاسكتلندية، تم إجلاء العديد من التلاميذ في الصباح.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تأثرت عشرات الرحلات الجوية في أنحاء واسعة من أوروبا بتهديدات غامضة بوجود قنابل، وتم تحويل مسار بعضها. ومع ذلك، لم يعثر المتخصصون على أي أجهزة متفجرة خلال عمليات التفتيش في أي من هذه الحالات.

كما تلقت المؤسسات الإعلامية الأيرلندية تهديدات عبر البريد الإلكتروني. ويوم الجمعة، أوقفت محطة "أر تي أي" العامة بث برامجها مؤقتًا بسبب الحاجة إلى إخلاء استوديوهات التلفزيون والإذاعة.

ولم يتضح بعد من يقف وراء التهديدات المختلفة بوجود قنابل، وإلى أي مدى ترتبط هذه التهديدات ببعضها البعض. وتقوم العديد من السلطات في أنحاء أوروبا بالتحقيق في هذه القضية. ويشير العدد الكبير من التهديدات في البداية إلى وجود عمل منسق، سواء من قبل أفراد أو حتى من قبل جهات موجهة من الدولة.