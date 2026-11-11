وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في قمة قادة مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا

وزير الخارجية لنظيره التشيكي: نتطلع لتعزيز التعاون في المجال السياحي بين البلدين

وزير الخارجية: نحرص على مواصلة تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي بين مصر وبلغاريا

مصر تعرب عن تضامنها مع بلغاريا في ضحايا حادث التصادم