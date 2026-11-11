 تسنيم: إيران ترفض نقل أي كميات من اليورانيوم المخصب إلى الخارج وتتمسك بالاحتفاظ بها - بوابة الشروق
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 6:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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