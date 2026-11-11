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مصر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في قمة قادة مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا
وزير الخارجية لنظيره التشيكي: نتطلع لتعزيز التعاون في المجال السياحي بين البلدين
وزير الخارجية: نحرص على مواصلة تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي بين مصر وبلغاريا
مصر تعرب عن تضامنها مع بلغاريا في ضحايا حادث التصادم
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عائلة كينيدي تقاضي ترامب لوقف بناء قوس تذكاري قرب مقبرة أرلينجتون
الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلق نداء إنسانيا لدعم غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم المنازل وقصف بلدات جنوبي لبنان
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عمر مرموش يدعم منتخب الناشئين خلال مواجهة روسيا الودية
عصام عبد الفتاح يجتمع برؤساء اللجان الفرعية للحكام
«فيفا» يقرر إيقاف قيد الوداد المغربي 3 فترات
رأي
فن
وثائقي نازا يتجاوز 1.5 مليون مشاهد في دور السينما خلال شهرين
تامر فرج ينتقد ضوابط المنتجين: هل ستطبق على النجوم الكبار أم الفنانين الأقل أجرا؟
محمد رمضان يطلب دعم جمهوره لأغانيه مع المطربين الأجانب: أنتم شركائي في الرحلة
عمرو سلامة: محاربة قرصنة IPTV قد تنعش صناعة السينما والدراما وتضاعف الإيرادات
مال وأعمال
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هيئة تنمية الصادرات: إطلاق منصة رقمية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر
توقعات بنمو صادرات السيراميك مع نهاية 2026 بعد سنوات من التراجع
أسعار الزيت الصويا تتراجع بأكثر من 5 آلاف جنيه للطن.. والشركات الكبرى تتجاهل الانخفاض
حوادث وقضايا
مصرع فتاة وإصابة شابين في اصطدام ميكروباص باستراحة ركاب على طريق سوهاج - جرجا
التحقيق مع عنصر جنائى حاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة هجرة غير الشرعية
إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي
بعد تعذر حضوره.. تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة التجمع لدور شهر ديسمبر
تليفزيون
مصطفى بكري: تدخل الرئيس السيسي يرد إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعضا من حقوقهم
فيديو.. مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة
العالم المصري ماجد أبو غربية يكشف عن تطوير علاجات جديدة للسرطان والاكتئاب
أول مصري يفوز بـ جون سكوت.. الطبيب ماجد أبو غريبة: طورنا علاجات تستهدف الخلايا السرطانية
أعداد جريدة الشروق
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