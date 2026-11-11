أردوغان: غزة لم تتعرض لإبادة جماعية فحسب بل لتدمير بيئي شامل طال الشجر والحجر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة لم يشهد إبادة جماعية فحسب، بل تعرض أيضا لتدمير بيئي شامل طال الشجر والحجر، مشددا على ضرورة إنهاء الحصار عنه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان القول، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، المنعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إن "غزة لم تشهد إبادة جماعية فحسب، بل تعرضت أيضا لتدمير بيئي شامل، إذ قُطعت أشجار زيتون معمّرة، ولُوّثت التربة والمياه، وتحولت المدن إلى أكوام هائلة من الأنقاض".

وأضاف أن "استعراض القوة على حساب معاناة أطفال غزة ما هو إلا دليل على الضعف والعجز، وفوق ذلك كله انعدام الضمير".

وأكد الرئيس التركي على "ضرورة السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الحصار، ووضع حد لهذا الظلم وهذه الوحشية".

وتابع أن "مئات الآلاف من أشقائنا في غزة ممن لا يجدون سقفا يحتمون به، ولا سيما الأطفال الأبرياء الذين يرتجفون من شدة البرد، يخوضون كفاحا من أجل البقاء وسط المياه وفي ظل ظروف الشتاء القاسية، وغالبا دون آبائهم وأمهاتهم".

وأشار أردوغان إلى أنهم تلقوا خلال الأيام الماضية مجددا "أنباء مفجعة من غزة، حيث أدى تدمير البنية التحتية، بالتزامن مع الأمطار الغزيرة والفيضانات، إلى غمر عشرات الآلاف من الخيام ومراكز الإيواء بالمياه".