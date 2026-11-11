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• السفير الأمريكي لم يستبعد استئناف الحرب على إيران

حاول السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي التقليل من إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، زاعما أن ما بين 400 و500 شخص فقط هم من "يفتعلون المشاكل".

جاء ذلك في مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، رفض خلالها هاكابي استخدام مصطلح "عنف المستوطنين".

وقال: "أحرص على تجنب مصطلح 'عنف المستوطنين'، فهو توصيف خاطئ لا يعبر بدقة عن كل الأشخاص الذين يعيشون في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

وزعم هاكابي أن "عدد الأشخاص الذين يتسببون في المشاكل لا يتجاوز بضع مئات، ربما 400 أو 500، وكثير منهم لا يقيمون هناك أصلا"، في إشارة إلى المستوطنات.

وأضاف: "لا ينبغي التسامح مع هذا النوع من الجرائم والأنشطة الإرهابية".

وتابع: "حثثت الإسرائيليين على فرض عقوبات ومعاقبة الجناة بنزاهة، بغض النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة إسرائيليا أم فلسطينيا"، وفق تعبيره.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تكثفت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وتشمل هذه الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير سكان، والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذه الممارسات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

** الحكومة الإسرائيلية المقبلة

وفي سياق آخر، سُئل هاكابي عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ بدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو خلال الحملة الانتخابية، بعدما ذهب إلى حد القول إن نتنياهو هو الوحيد القادر على توجيه ضربة لإيران.

وأجاب: "أعتقد أنه (ترامب) تحدث بصفته شخصا عمل بشكل وثيق للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو على مدى سنوات عديدة".

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بناء على نتائج انتخابات 27 أكتوبر الماضي.

وقال هاكابي إنه تحدث مع نتنياهو الأسبوع الماضي، ومع آيزنكوت قبل بضعة أسابيع.

وأضاف أنه ليس على علم بأي إجراءات فعلية تتخذها إدارة ترامب للمساعدة في تشكيل حكومة إسرائيل المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن ترامب يفضل تشكيل حكومة وحدة تجمع نتنياهو وآيزنكوت، وتستبعد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وعندما سُئل هاكابي عما إذا كان ترامب يدرس دعوة آيزنكوت أو نتنياهو إلى البيت الأبيض، أجاب بأنه لم يسمع بخطة من هذا النوع، دون أن يستبعد إمكانية أن يكون الأمر قيد الدراسة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية ستتعاون مع أي شخص يتولى منصب رئيس وزراء إسرائيل.

ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطين.

ونتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

** الحرب على إيران

وبشأن إيران، اعتبر هاكابي أن خيار توجيه ضربة عسكرية جديدة إليها لا يزال مطروحا، رغم تفضيل ترامب التوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال إن "الرئيس ترامب يقول إن هذا هو الحال، وأنا أصدقه.. وسيكون سعيدا بالتوصل إلى حل دبلوماسي".

والاثنين، اعتبر ترامب أن الحرب على إيران "انتهت فعليا من الناحية العسكرية"، في ظل تقدم نحو التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لكنه شدد في الوقت نفسه على استعداد بلاده لاستئناف العمليات العسكرية إذا تغيرت الظروف.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في مفاوضات، لكنها تواجه تعثرا جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع العالمية.

وتكثف قطر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لبلورة اتفاق ينهي حالة اللا حرب واللا سلم، في ظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.