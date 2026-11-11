120 نائبا إندونيسيا يسعون لاتهام نائب الرئيس بالتقصير بعد شكوك بشأن مؤهلاته التعليمية

بدأ 120 نائبا في البرلمان الإندونيسي اليوم الأربعاء تحركًا للطعن في أهلية نائب الرئيس جبران راكابومينج راكا للاستمرار في منصبه، مطلقين مسارًا برلمانيًا قد ينتهي باتهامه بالتقصير، وذلك بعد أن أثارت أحكام قضائية صدرت مؤخرًا شكوكًا بشأن مؤهلاته التعليمية.

وكان نائب الرئيس جبران راكابومينج راكا، /39 عاما/، وهو نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو، قد قدم استقالته خلال اجتماع مع الرئيس برابوو سوبيانتو أمس الثلاثاء، قائلًا إنه يرغب في تجنب استمرار الجدل السياسي لفترة طويلة.

لكن أعضاء مجلس النواب يواصلون متابعة التحرك المتعلق بالقضية، لانه لم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس برابوو قد وافق على الاستقالة.

واكتسب التحرك زخمًا إضافيًا اليوم بعدما أعلن الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال أن نوابه الـ110 وافقوا جميعًا على تفعيل "الحق الدستوري للبرلمان في إبداء الرأي"، وهي آلية يمكن أن تفضي إلى بدء إجراءات الاتهام بالتقصير، ويتطلب الأمر قيام 25 عضوًا على الأقل من نواب البرلمان بتقديم الاقتراح الخاص بالتقصير .