قال الدكتور ماجد أبو غريبة، الحائز على جائزة جون سكوت لعام 2026، تقديرًا لإسهاماته في اكتشاف أدوية مستقبلية لعلاج السرطان، إن التطور المتسارع في أبحاث السرطان واكتشاف الأدوية يفتح المجال أمام ظهور علاجات أكثر دقة في المستقبل، متوقعًا أن يشهد العالم تطوير لقاحات للسرطان، في ظل التقدم في فهم الجينات والأمراض المرتبطة بها.

وأضاف "أبو غريبة" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن فوزه بجائزة جون سكوت، كان مفاجأة سعيدة له، مؤكدًا اعتزازه بالانضمام إلى قائمة العلماء الحاصلين على الجائزة، قائلاً إن سعادته الأكبر جاءت من تقدير جهود الباحثين الذين عملوا معه على مدار سنوات، وتفانيهم في تطوير أدوية تخفف آلام المرضى.

وتابع أن علاج السرطان شهد تحولًا كبيرًا، فبعد الاعتماد على العلاج الكيميائي، أصبح من الممكن تطوير علاجات موجهة تربط الدواء بالأجسام المضادة من خلال روابط كيميائية، لتعمل على استهداف الخلايا السرطانية والقضاء عليها دون التأثير في الخلايا الطبيعية، مشيرًا إلى أن مجموعته البحثية كانت أول من طور هذا النهج العلاجي، قبل أن تتبناه شركات أخرى وتطور أدوية مماثلة.

واستكمل أن فريقه البحثي عمل أيضًا على استخلاص مواد فعالة من مصادر طبيعية، من بينها عينات التربة، ونجح في تطوير مادة استُخدمت في علاج حالات زراعة الأعضاء، قبل إجراء تعديلات كيميائية عليها لتصبح قابلة للاستخدام في علاج سرطان الكلى، متوقعًا أن التقدم في دراسة الجينات سيسهم في تطوير علاجات مباشرة وأكثر دقة خلال السنوات المقبلة.

وفاز الدكتور ماجد أبو غربية، الأستاذ والمدير المؤسس لمعهد مولدر لأبحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة بجامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، بجائزة جون سكوت لعام 2026، ليصبح، بحسب تأكيده، أول مصري يحصد هذه الجائزة التاريخية، التي تأسست عام 1816، ومُنحت أولى جوائزها عام 1822، في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل العلماء المصريين بالخارج.