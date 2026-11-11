قال الإعلامي خالد أبو بكر إنه عاد لتقديم برنامج «آخر النهار» عبر شاشة قناة النهار، بعد توقف استمر أكثر من 8 أشهر، مؤكدًا اعتزازه بالقناة وارتباطه بها، وأنها كانت وجهته الأولى للعودة إلى تقديم البرامج الحوارية.

وأضاف «أبو بكر»، عبر تقديم برنامجه، اليوم الثلاثاء، أن قناة النهار تمثل له بيته الذي يشعر فيه بأنه وسط أهله، قائلًا: «مكنش ينفع أروح مكان تاني غير النهار اللي بعتز بيها، وبعتز إني كنت شريك في تطويرها خلال الفترة الماضية، ونعدكم بمزيد من هذا التطوير».

وتابع أن تقديم البرامج الحوارية يرتبط بالقناعات والمبادئ، ويتطلب من الإعلامي مسئولية وأمانة أمام المشاهد، مشددًا على أن الموضوعية يجب أن تظل رسالته، وألا يقول سوى الحقيقة التي يقتنع بها ضميره، حتى لو لم يلقَ حديثه قبولًا لدى الجميع.

واستكمل أن هذا النهج كان حاضرًا طوال 12 سنة من تقديمه البرامج الحوارية، وأنه تمسك بطرح آرائه بصدق وأمانة، رغم ما تحمله أحيانًا من تبعات، باعتبار الموضوعية المنهج الذي يتبعه في عمله الإعلامي.

ووجه الشكر لكل من سأل عنه خلال فترة غيابه ورحب بعودته، وكذلك قناة النهار والقائمين عليها، سائلاً الله التوفيق لأداء مسئولية تقديم البرامج الحوارية على الهواء مباشرة.

وأعلنت شبكة قنوات «النهار» عودة الإعلامي خالد أبو بكر لتقديم أول حلقات برنامج التوك شو الرئيسي «آخر النهار»، حيث يتسم الإعلامي والمحامي الدولي بمناقشة القضايا السياسية وتناول الملفات العامة، إلى جانب طرحه لآرائه ومواقفه بشأن عدد من القضايا المثارة على الساحة.

وكان «أبو بكر» قدم برنامج «آخر النهار» ضمن انطلاقة القناة التي شهدت مشاركة عدد من الإعلاميين، كما سبق له تقديم عدد من البرامج التلفزيونية، بينها «القاهرة اليوم» عام 2013 على شبكة أوربت، و«الحياة اليوم» على قناة الحياة، و«كل يوم» على قناة ON TV.