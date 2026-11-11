قال الدكتور فياتشيسلاف ماتوزوف، الدبلوماسي الروسي السابق، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد ضرورة مناقشة هيكل الأمن الأوروبي أولًا، قبل الانتقال إلى بحث وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن موسكو تسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية في إطار أي ترتيب جديد بين الطرفين.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المطالبة بوقف إطلاق النار تأتي، من وجهة النظر الروسية، في ظل تقدم القوات الروسية ميدانيًا على جبهات القتال، معتبرًا أن أوكرانيا تسعى من خلال هذا الطرح إلى وقف هذا التقدم.

واستشهد ماتوزوف بالتجارب السابقة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرًا إلى اتفاقيات مينسك التي جرى التوصل إليها عام 2015، وكذلك تفاهمات توصل إليها مسئولون روس وأمريكيون في جزيرة بويستو بفنلندا، برعاية مؤسسة هنري كيسنجر، وشارك فيها مسؤولون من الجانبين، من بينهم مسؤولون سابقون في الاستخبارات الروسية والأمريكية.

وأوضح أن هذه التفاهمات تضمنت 24 بندًا، وكان من المفترض أن تتولى فرنسا وألمانيا تنفيذ اتفاقيات مينسك، إلا أن مرور ثماني سنوات كشف، بحسب تصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، عن عدم وجود نية حقيقية لتنفيذ الاتفاق، معتبرًا أن الهدف كان كسب الوقت لإعادة تسليح الجيش الأوكراني والاستعداد لجولة جديدة من الحرب.