قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز يُغطي 100% من بذور «تقاوي» القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.

ولفت موسى، في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تتصدر دور العالم في إنتاجية الأرز بالنسبة لوحدة المساحة، بما يتراوح بين 4.5 لـ5 أطنان لكل فدان.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير تقاوي الخضر، من خلال المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر، الذي أُطلق منذ نحو 6 سنوات بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وتابع أن المركز يُشرف على هذا المشروع، بجانب أنه نجح في إنتاج عدد من بذور «تقاوي» الخضروات، مثل الطماطم، الفلفل، والخيار، كما تطرق إلى جهود المركز فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، لافتًا إلى جهود تحسين السلالات الحيوانية على مستوى الجمهورية، وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح أن إنتاج السلالات المحسنة من اللحوم والألبان يتجاوز السلالات البدلية، رغم استهلاكهما كميات متقاربة من الغذاء والمياه، منوهًا إلى تدريبهم الشباب بالقرى على التلقيح الصناعي للماشية داخل المراكز المتخصصة في العامرية وبني سويف، وتوفير الأدوات اللازمة لإجراء هذه العملية.

وذكر أن القطاع الزراعي يُعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة، مشيرًا إلى أن نحو 30% من السكان يعملون بصورة مباشرة مع الزراعة.

ورأى أن مركز البحوث الزراعية هو «العمود الفقري» لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحًا أنه يُعتبر أحد أكبر المراكز البحثية في المنطقة، وأنه يضم كثيرًا من العلماء بمختلف التخصصات الزراعية.

وأضاف أن المركز يمتلك العديد من المعاهد الفنية البحثية المتخصصة في مختلف التخصصات، ومنها معهد بحوث أمراض النباتات، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى 13 معملًا مركزيًا.

واستكمل أن المركز يضم ما يزيد عن 10 آلاف باحث، و52 محطة بحثية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن المركز يُعتبر أحد الجهات المسئولة عن إكثار البذور «التقاوي» في مصر.