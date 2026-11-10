جوني ديب يختتم معرضه الفني في لندن 15 نوفمبر الجاري

يختتم الفنان جوني ديب معرضه الفني في العاصمة الإنجليزية لندن يوم ١٥ نوفمبر الجاري، بعد أن استمر قرابة شهر، منذ انطلاقه في ١٣ أكتوبر الماضي.

ويعد هذا المعرض أول معرض كبير لأعمال جوني ديب الفنية الأصلية في المملكة المتحدة، ويضم لوحات حديثة وأعمالًا احتفظ بها الممثل في مجموعته الشخصية لعقود.

ومن أبرز الأعمال المعروضة سلسلة Yesterday's Flowers، التي تضم لوحات لزهور وورود بألوان قوية وطبقات فنية متداخلة. وتعد الزهور من الموضوعات المتكررة في أعمال ديب، وتحمل هذه السلسلة دلالة شخصية، إذ تحدث الفنان من قبل عن ارتباطه برسم الورود لابنته ليلي روز عندما كانت صغيرة، وكذلك رسمها لزوجته السابقة فانيسا بارادي في مناسبات مختلفة.

ويستخدم ديب الورود رمزًا للحب والروابط الإنسانية والذكريات التي يحتفظ بها الإنسان رغم مرور الزمن.

ويضم المعرض أيضًا لوحات The Bunnyman، التي تجسد إحدى أبرز الشخصيات الفنية التي ابتكرها ديب، وهي شخصية تجمع بين الأرنب والإنسان، وتظهر في عدد من لوحاته وأعماله.

كما يضم المعرض مجموعة من اللوحات الشخصية التي رسم فيها ديب نفسه، لكنه لا يلتزم دائمًا بتقديم صورة واقعية لملامحه، بل يعيد تقديم ذاته من خلال شخصيات وأقنعة فنية مختلفة.

وعلى صعيد آخر، ينتظر ديب عرض أحدث أفلامه «إيبينزر: ترنيمة عيد الميلاد» يوم 13 نوفمبر الجاري.

ويقدم الفيلم معالجة جديدة لعالم رواية A Christmas Carol الشهيرة للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، حيث يجسد ديب شخصية إبينيزر سكروج، الرجل الثري البخيل الذي تزوره أشباح شريكه السابق وأرواح أعياد الميلاد الماضية والحاضرة والمستقبلة، لتدفعه إلى مراجعة حياته واختياراته.