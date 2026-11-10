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انتقد زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض، المكلف بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت، مساء الثلاثاء، مضامين خطاب رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو أمام الكنيست (البرلمان)، واصفا إياه بأنه "مخز ومليء بالأوهام"، ومحذرا من أن استمرار نتنياهو في الحكم يعرض أمن إسرائيل للخطر.

جاء ذلك في بيان لآيزنكوت تعقيبا على خطاب ألقاه نتنياهو خلال مراسم تنصيب الكنيست السادسة والعشرين، جدد فيه دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهاجم الأحزاب العربية.

ووصف آيزنكوت الخطاب بأنه "مخز ومليء بالأوهام وبث الفرقة والكراهية"، معتبرا أن نتنياهو أساء استغلال مناسبة رسمية، تمثلت في مراسم تنصيب الكنيست الجديد.

وأضاف: "ازددت اقتناعا بأنه غير مؤهل للاستمرار في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى".

ودعا آيزنكوت إلى التحرك العاجل لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، معتبرا أن استمرار حكم نتنياهو "يقسم إسرائيل ويعرض أمنها للخطر".

بدوره، اتهم زعيم حزب "الديمقراطيون" يائير جولان، نتنياهو بالكذب والتحريض ضد العرب، في محاولة للتشبث بالسلطة رغم خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية.

وقال جولان، في بيان: "يجد نتنياهو صعوبة في استيعاب أن الجمهور الإسرائيلي قد أطاح به، والآن يكذب ويحرض ضد الجمهور العربي في محاولة للتشبث بالسلطة بالقوة".

وأضاف: "قريبا سيستبدل نتنياهو مقعد رئيس الوزراء بمقعد في صفوف المعارضة، وستتشكل في إسرائيل حكومة إصلاح وإنقاذ".

وجاءت انتقادات آيزنكوت وجولان عقب خطاب ألقاه نتنياهو أمام الكنيست، بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية، جدد فيه دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رابطا ذلك بما وصفه بالتهديدات الإيرانية.

وزعم نتنياهو أن "إيران لا تتخلى عن هدف تدمير إسرائيل، وتعمل على إحياء التهديد النووي".

كما هاجم الأحزاب العربية، في ظل احتمال اعتماد حكومة يشكلها آيزنكوت على دعم نوابها، مدعيا أنه "لا فرق بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، فكلاهما يريد تدمير إسرائيل".

وحصلت الأحزاب المناوئة لنتنياهو على 67 مقعدا من أصل 120 في انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، مقابل 53 مقعدا للمعسكر الداعم له.

لكن المعسكر المناوئ لنتنياهو يضم أحزابا يهودية وعربية تتباين مواقفها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، رغم اتفاقها على ضرورة إنهاء حكمه.

ويواصل آيزنكوت مشاوراته لتشكيل الحكومة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج رسميا بالمهمة مساء الأحد.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا.

وتواجه مساعي تشكيل الحكومة عقبات تتعلق بالخلافات بين الأحزاب بشأن مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم"، ولا سيما مطالبها بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يرفض بعض قادة المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعم نوابها من خارج الائتلاف.

وإلى جانب محاكمته داخليا بتهم فساد، يواجه نتنياهو مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.