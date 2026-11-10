إسرائيل تصدر 4 أوامر عسكرية للاستيلاء على 165 دونما شمالي الضفة

أصدرت السلطات الإسرائيلية 4 أوامر عسكرية للاستيلاء على نحو 165 دونما من الأراضي الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة استخدامها "لأغراض عسكرية"، وفق ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الثلاثاء.

وقالت الهيئة الحكومية، في بيان، إن الأوامر تستهدف أراضي في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، وتشمل الاستيلاء على أراض جديدة وتوسيع نطاق أوامر عسكرية سابقة.

وأوضحت أن المساحات الجديدة والمضافة بموجب الأوامر الأربعة تبلغ نحو 165 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

واعتبرت أن هذه الإجراءات تكشف عن ترابط بين إقامة مناطق عازلة حول البؤر الاستيطانية وتوسيع الطرق الاستيطانية وتعزيز المواقع والمسارات العسكرية، بما يرسخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ويفرض قيودا إضافية على استخدامها والوصول إليها.

وحذرت من أن تداعيات تنفيذ الأوامر قد تتجاوز المساحات المستهدفة بالاستيلاء المباشر، لتشمل أراضي أوسع في المناطق المحيطة بها.

ووفق معطيات الهيئة، بلغت المساحة التراكمية التقديرية للأراضي التي استولت عليها إسرائيل أو فرضت سيطرتها عليها خلال السنوات الثلاث التي أعقبت اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، نحو 64 ألف دونم، عبر 231 أمرا وإجراء عسكريا لوضع اليد على الأراضي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.