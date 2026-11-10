أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، أن الوساطة أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الجيوسياسية الراهنة، مشددا على أن بلاده لا تستطيع الوقوف موقف المتفرج إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأنصاري، الذي يشغل أيضا منصب مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة تناولت الوساطة على هامش منتدى باريس للسلام، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأوضح الأنصاري أن موقع قطر الجغرافي وانتماءها إلى المنطقة يدفعانها إلى الإسهام في جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أن دورها في الوساطة ينبع من مسؤوليتها تجاه أمن المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تضطلع بأدوار في الوساطة منذ تسعينيات القرن الماضي، مستشهدا بجهودها في اليمن وجيبوتي وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب وساطتها بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وجهودها المتعلقة بإيران.

وفي ملف غزة، ساهمت قطر، إلى جانب مصر وتركيا والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل في أكتوبر 2025.

وواصلت الدوحة العمل مع الوسطاء لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وإعادة فتح معبر رفح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أما في الملف الإيراني، فتشارك قطر، بالتعاون مع باكستان، في جهود خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أعلن مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، الثلاثاء، تلقي ردود فعل إيجابية من واشنطن وطهران بشأن جهود الوساطة الجارية بينهما.

وقال الهاشمي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة في الدوحة، إن جهود الوساطة لا تزال مستمرة، وإن الوسطاء يعملون على إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم" في المنطقة، ووضع حد لحالة عدم اليقين.

وفي كلمته بمنتدى باريس، أشار الأنصاري إلى أن قطر تتأثر بتداعيات النزاعات الإقليمية، وأنها واصلت جهود الوساطة حتى في ظل تعرضها لاعتداءات، انطلاقا من قناعتها بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وشدد على أن الحلول الدبلوماسية تمثل المسار الوحيد لتجنيب الأطراف تداعيات التصعيد، محذرا من أن التخلي عن الحل السياسي يهدد المصالح الاقتصادية للدول وسيادتها وأمنها.

وأكد أهمية مراعاة المصالح الأمنية والسيادية لجميع دول المنطقة عند البحث عن حلول مستدامة للأزمات القائمة.

ودعا الأنصاري إلى تعزيز التعاون مع السعودية وباكستان والشركاء الدوليين لبناء ما سماه "سلاسل إمداد السلام"، القائمة على تكامل أدوار الدول وتوظيف قدراتها لدعم جهود الوساطة وتحقيق الاستقرار.

والثلاثاء، انطلقت في قصر شايو بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال الدورة التاسعة من منتدى باريس للسلام، التي تستمر يومين تحت شعار "من السيادة إلى التعاون"، بمشاركة أكثر من 350 متحدثا من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتناقش الدورة سبل تعزيز الوساطة في النزاعات الدولية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وحماية الأطفال في البيئة الرقمية، إلى جانب قضايا التنمية والمناخ.

وأُطلق المنتدى عام 2018 بمبادرة فرنسية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول عملية للتحديات العالمية.