النائب محمود سامي يطالب وزير النقل بالاستقالة بعد حادث العياط: مسئول سياسيا ويستوجب المحاسبة

طالب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم استقالته على خلفية تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن الوزير لا يُحاسب جنائيًا، وإنما يتحمل مسئولية سياسية تستوجب المحاسبة.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات الحادث، بحضور وزير النقل.

وقال الإمام، مخاطبًا وزير النقل: «أنا بطلب من معاليك، وأنت أخي، أن تتقدم باستقالتك على وجه الفور إلى رئيس مجلس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء أو القيادة السياسية أن توازن بين استمرارك لاستكمال بقية الأمور، أو التعامل مع غضب الشارع والشعب المصري».

وأضاف: «أنا لن أقول إقالة، لأن الإقالة تعني أن الأمر انتهى، ولكن لا يزال لديك بعض الرصيد لدى الشعب المصري، وأنا بطلب من معاليك تقديم استقالتك اليوم بعد انتهاء اللجنة، وعلى القيادة السياسية أن تقرر ماذا تريد بشأن هذا الأمر».

ومن جانبه، رد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، مؤكدًا أن جلسة الاستماع مفتوحة أمام جميع الآراء، وأنه سبق التأكيد على أن الحديث خلالها بلا سقف، ومن حق كل نائب التعبير عن وجهة نظره.

وأشار قرقر إلى أن وزارة النقل تضم 14 هيئة، وأن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع، لافتًا إلى أن استقالة أو إقالة أكثر من 7 وزراء على مدار العقود الثلاثة الماضية لم تمنع تكرار حوادث السكك الحديدية.